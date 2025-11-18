Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sigara kullanan 45 yaş üzeri 4 kişiden birinde KOAH ortaya çıkıyor

        Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Aydemir, sigara ve tütün ürünlerine maruz kalanların büyük oranda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) riski taşıdığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:54 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:54
        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Aydemir, AA muhabirine, KOAH'ın, akciğerlerin, hava yollarının hasarlanması ve harap olması sonucu ortaya çıkan, dönüşü bulunmayan bir hastalık olduğunu ve gitgide ilerlediğini söyledi.

        Aydemir, akciğerdeki hasarın oluşmasında en önemli sebebin sigara dumanı olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

        "Sigara içen, tütün dumanına maruz kalan hastalarda KOAH'ı çok büyük oranda görmekteyiz. 45 yaş üzeri sigara içen her 4 kişiden birinde KOAH ortaya çıkmaktadır. KOAH'ın çözümü ise hiç sigaraya başlamamak, içmemek ya da en erken zamanda bırakmaktır. Eğer erken evrede sigara bırakılmazsa hastalık gittikçe ilerliyor ve son dönem solunum yetmezliği tablosu ortaya çıkıyor. Solunum yetmezliği geliştiğinde hastalar oksijen cihazına bağımlı hale geliyor."

        - "KOAH hayat konforunu ve yaşam kalitesini düşüren hastalıktır"

        Aydemir, KOAH'lı hastaların kablolara ve hortumlara bağlı yaşadığını, çarşıya, pazara ve düğüne gidemediğini, hayatlarının son yıllarını "evde hapis hayatı" şeklinde geçirdiğini anlattı.

        "Sigarayı bırakma" tavsiyesinde bulunan Aydemir, "KOAH hayat konforunu çok bozan ve yaşam kalitesini düşüren hastalık. Bunun önlenmesinin tek yolu en erken evrede tespit edilir edilmez sigaranın bırakılmasıdır. Bizim hastalara tavsiyemiz, özellikle 45-50 yaş üzeri sigara içen, öksürük, balgam şikayetleri olan hastaların muhakkak göğüs hastalıkları uzmanına başvurması yönündedir. Hastalığın tanısı gayet basit şekilde konulabiliyor ve yapılan müdahalelerle, tedaviyle sigaranın bırakılmasıyla önlenebiliyor ve tedavi edilebiliyor." diye konuştu.

        - "Dünyaya bir daha gelsem hiç sigara kullanmam"

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KOAH tedavisi gören 73 yaşındaki Şükrü Turna, 20 yıldır hastalıkla mücadele ettiğini ve zor zamanlar geçirdiğini dile getirdi.

        Sigaraya erken yaşta başladığını belirten Turna, "Doktora gittiğimde nefes darlığından dolayı bu hastalık ortaya çıktı, belki daha önceden de vardı ama şu an çok kötüyüm. 7 gün yoğun bakımda yattım, zindanda yattım gibiydi. Dünyaya bir daha gelsem sigara kullanmam, zindana girmem. O zindanı göz önüne alarak sigarayı ona göre içsinler. Sigaradan kötü bu dünyada başka bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

        Turna, 31 yıl sigara içtiğini anlatarak, "20 yıl önce doktor hanım 'Sigarayı bırakır mısın?' dedi, ona söz verdim de bıraktım. 20 yıldır hiç ağzıma almadım. Hiç kimse bu sigarayı içmesin, çocuk çoluğuna içirmesin ve içilen yerde durmasın." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

