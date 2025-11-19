Habertürk
        Sakarya'da devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı

        Sakarya'da devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:48
        Sakarya'da devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı
        Sakarya'nın Erenler ilçesinde devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı.

        D-100 kara yolu Pirahmatler mevkisinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 54 E 1372 plakalı araç devrildi.

        Kazada itfaiye personeli S.K. ve Ö.Z. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi gördükleri hastanede personelleri ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 05.30'da Bekirpaşa sapağında yaşanan trafik kazasında yaralanan Büyükşehir İtfaiye ekibimizden arkadaşlarımızı tedavi gördükleri Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaret ettik. Ayrıca hastanede tedavi gören, şifa bekleyen hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

