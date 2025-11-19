Sakarya'da devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı.

D-100 kara yolu Pirahmatler mevkisinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 54 E 1372 plakalı araç devrildi.

Kazada itfaiye personeli S.K. ve Ö.Z. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi gördükleri hastanede personelleri ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 05.30'da Bekirpaşa sapağında yaşanan trafik kazasında yaralanan Büyükşehir İtfaiye ekibimizden arkadaşlarımızı tedavi gördükleri Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaret ettik. Ayrıca hastanede tedavi gören, şifa bekleyen hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.