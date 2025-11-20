Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uçurama devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:43 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:43
        Sakarya'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uçurama devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

        Reşadiye Mahallesi'nde Ü.Ş. (41) idaresindeki 54 H 1585 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Aynur Ş'nin (62) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ağır yaralanan sürücü ile yolcu Ç.Ç. (4) ve H.G. (12) ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından A.Ş'nin cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

