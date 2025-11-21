Habertürk
        Sakarya'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Sakarya'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Giriş: 21.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:02
        Sakarya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Lozan Caddesi'ndeki evinde yaşayan Faruk Zerin'den (63) haber alamayan yakınları ikamete gitti.

        Zerin'i yerde hareketsiz halde bulan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrolde Zerin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Zerin'in cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

