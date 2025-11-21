Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da hakkında 79 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 20 suçtan hakkında 79 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 17:04 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:04
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        JASAT timleri ve asayiş ekiplerinin operasyonunda, "nitelikli cinsel saldırı" ve "dolandırıcılık" başta olmak üzere toplam 20 suçtan aranma kaydı ve 79 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (47) yakalandı.

        Yaklaşık 4 yıldır firari olan S.Ç'nin, İstanbul'da ikamet ettiği, Karasu ile bağlantısı bulunmamasına rağmen yaklaşık 10 gün önce ilçeye gelerek tek başına gizlendiği tespit edildi.

        S.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada 1707 önleyici ve adli devriye icra edildi.

        Ekiplerce çeşitli suçlardan aranan 307 kişi yakalandı. Bunlardan 38'i hakkında değişen oranlarda hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

