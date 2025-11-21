Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.
Arifiye ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
