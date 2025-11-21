Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 21:15 Güncelleme: 21.11.2025 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

        Arifiye ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        ﻿

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da jandarma suçlulara göz açtırmadı: 1 haftada 307 aranan şahıs yak...
        Sakarya'da jandarma suçlulara göz açtırmadı: 1 haftada 307 aranan şahıs yak...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Sakarya'da "Celal Hoca" paneline katı...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Sakarya'da "Celal Hoca" paneline katı...
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da hakkında 79 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü y...
        Sakarya'da hakkında 79 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü y...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Şehir Hastanesi Yolu'nun detay...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Şehir Hastanesi Yolu'nun detay...
        Sakarya'da kazada hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı
        Sakarya'da kazada hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı