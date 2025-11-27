Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda istatiksel veriler, dış ticaret verileri, gündem maddeleri ile aylık faaliyet raporları görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 2025 yılının sonuna yaklaşırken küresel ekonomide belirsizliklerin azaldığı belirterek, büyüme beklentilerinin, temkinli de olsa yukarı yönlü hareket ettiğini kaydetti.

Her fabrikanın bir kale olduğunu aktaran Altuğ, "Organize sanayi bölgeleri, Sakarya'nın hem ekonomik hem sosyal hayatının en sağlam direğidir. İstihdamın, katma değerin ve kalkınmanın kalbi burada atar. Biz ürettikçe Sakarya büyür, Sakarya büyüdükçe Türkiye güçlenir." ifadelerini kullandı.

- Çocuklar Macera Park'ta ağırlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğayla iç içe olmak isteyen çocukları Macera Park'ta misafir etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların doğa sevgisini pekiştirmek ve koruma bilincini geliştirmek amacıyla hazırlanan Yeşil Vatana Benim Okulum Geleceğe Çare Projesi kapsamında, Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu'nun özel eğitim sınıfı öğrencileri, Macera Park'ta ağırlandı. Rehber ve öğretmenler eşliğinde doğayı tanıyan öğrenciler, orman ekosistemi ve canlı türleri hakkında bilgilendirildi. - Büyükşehir Belediyesi vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kurum adını kullanarak gerçekleştirilmek istenen dolandırıcılığa karşı uyardı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kurum adı kullanılarak yardım talebinde bulunulduğu aktarıldı. Bu durumla karşılaşan vatandaşların emniyete bildirim yapması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sakarya Büyükşehir Belediyemizin kurum bürokratlarının adı kullanılarak ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bilgi üzerine Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir."