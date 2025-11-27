Habertürk
Habertürk
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:15 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:18
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

        SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda istatiksel veriler, dış ticaret verileri, gündem maddeleri ile aylık faaliyet raporları görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 2025 yılının sonuna yaklaşırken küresel ekonomide belirsizliklerin azaldığı belirterek, büyüme beklentilerinin, temkinli de olsa yukarı yönlü hareket ettiğini kaydetti.

        Her fabrikanın bir kale olduğunu aktaran Altuğ, "Organize sanayi bölgeleri, Sakarya'nın hem ekonomik hem sosyal hayatının en sağlam direğidir. İstihdamın, katma değerin ve kalkınmanın kalbi burada atar. Biz ürettikçe Sakarya büyür, Sakarya büyüdükçe Türkiye güçlenir." ifadelerini kullandı.

        - Çocuklar Macera Park'ta ağırlandı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğayla iç içe olmak isteyen çocukları Macera Park'ta misafir etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların doğa sevgisini pekiştirmek ve koruma bilincini geliştirmek amacıyla hazırlanan Yeşil Vatana Benim Okulum Geleceğe Çare Projesi kapsamında, Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu'nun özel eğitim sınıfı öğrencileri, Macera Park'ta ağırlandı.

        Rehber ve öğretmenler eşliğinde doğayı tanıyan öğrenciler, orman ekosistemi ve canlı türleri hakkında bilgilendirildi.

        - Büyükşehir Belediyesi vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kurum adını kullanarak gerçekleştirilmek istenen dolandırıcılığa karşı uyardı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kurum adı kullanılarak yardım talebinde bulunulduğu aktarıldı.

        Bu durumla karşılaşan vatandaşların emniyete bildirim yapması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sakarya Büyükşehir Belediyemizin kurum bürokratlarının adı kullanılarak ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bilgi üzerine Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir."

        - Öğrencilere İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi kapsamında sunum yapıldı

        Sakarya'da, Milli Eğitim Bakanlığı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Eğitim-Bir-Sen işbirliğinde yürütülen İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi kapsamında imam hatip öğrencilerine sunum yapıldı.

        İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Sakarya Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelindi.

        Dünyada zor şartlar altındaki çocukların şartlarının anlatıldığı sunumda, öğrencilere merhamet, iyilik, paylaşma, hoşgörü ve vefa gibi değerler aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdürü Ali Akıllı, okulun sekiz yetime düzenli destek sağladığını belirterek, projeye katkı sunan İHH gönüllülerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

