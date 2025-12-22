Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 16:08 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:12
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu'da uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.O'yu (24) gözaltına aldı.

        Ekiplerce evde yapılan aramada, 19 gram sentetik uyuşturucu madde, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

