        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da okulun penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir ortaokulda pencereden düşen öğrenci, kaldırıldığı hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 15:07 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:07
        Sakarya'da okulun penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir ortaokulda pencereden düşen öğrenci, kaldırıldığı hastanede öldü.

        Valiliğin N sosyal hesabındaki paylaşımda, ilçede bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu İ.S'nin, ders sırasında lavabo ihtiyacı için öğretmeninden izin aldığı, okulun birinci kat koridor bölümündeki pencereye oturduktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle düşerek ağır yaralandığı belirtildi.

        Durumun fark edilmesiyle çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İ.S'nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

