Sakarya'da düzenlenen çalıştayda atık yönetimi ve israfın önlenmesi tartışıldı

Sakarya'da düzenlenen "Sıfır Atık Çalıştayı"nda atık azaltımı, geri dönüşüm, kompost uygulamaları, tüketim alışkanlıklarının azaltılması, plastiksiz yaşam ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Vali Yardımcısı Selda Dural, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kampüs Yerleşkesi'ndeki çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Sakarya Valiliği öncülüğünde, Sıfır Atık Vakfının organizasyonunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla "Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları"nın ikincisine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan "Sıfır Atık" projesinin çok kısa zamanda BM aracılığıyla tüm dünyada kabul gördüğüne değinen Dural, "Sıfır Atık projesine sadece atık gözüyle bakmak konuyu daraltmak olur. Bu çalıştayda proje kapsamında yararlı çıktılara ulaşmak ilimiz ölçeğinde bulacağımız öneriler, çözüm yolları ve uygulamaya yönelik tavsiyeleri uygulanabilir hale getirmek için 'elde ettiğimiz sonuçları devlet kurumlarına, belediyelerimize, akademisyenlerimize havale edelim, onlar nasılsa bunu çözer, bu şekilde atık yönetimini de sağlıklı yürütürüz' diyebileceğimiz bir noktada değiliz." diye konuştu.

Dural, bu sorunun kaynağında halledilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çıkan atığı nasıl değerlendiririz, bertaraf edebiliriz gözüyle değerlendirilen proje değil bu. Kaynağında çözmek yani atık üretimini azaltmak. Esasında bu çok geniş anlamda israfı önleme projesi." dedi. SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu da proje kapsamında katılımcıları Türkiye'nin 12. sürdürülebilir ve yeşil kampüsünde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Sıfır Atık projesinin, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yerelde başlayıp küresel eyleme dönüşen çok önemli bir hareket olduğuna işaret eden Köseoğlu, "Atık yönetimi konusunda son yıllarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunun eylem planlarına dönüşmesi çok önemli. Şehirlerde atığın, kaynağında yönetenler nezdinde sahip çıkılmasıyla, takip edilmesiyle başarıya ulaşacağını düşünüyorum. Bu bakımdan çalıştayın çok kıymetli sonuçlar üreteceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Sıfır atık yaklaşımı, sürdürülebilir kalkınmanın temelini teşkil etmektedir" Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ise bugün atık sorununun, çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomik, sosyal ve yönetsel boyutlarıyla ele alınması gereken küresel bir mesele haline geldiğinin altını çizdi. Doğal kaynakların hızla tükenmesi, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi sorunların, atık yönetiminin artık ertelenemez sorumluluk olduğunu açıkça gösterdiğine dikkati çeken Türkay, şöyle devam etti: "Bu bağlamda sıfır atık yaklaşımı yalnızca bir çevre politikası değil, sürdürülebilir kalkınmanın temelini teşkil etmektedir. Atık yönetiminde öncelikli hedefin atığın kaynağında azaltılması olduğu gereği ortaya çıkmaktadır çünkü hiç üretilmeyen atık çevre açısından en doğru ve en düşük maliyetli çözüm olacaktır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise atığın yeniden kullanımı, bu da mümkün değilse geri dönüştürülmesi süreçlerinin tasarlanması büyük önem arz etmektedir. Bu süreçlerin başarısı ise verimli altyapı kadar kültürel altyapının da organize edilmesine bağlı görülmektedir."