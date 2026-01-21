Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'daki trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden Burak Gökhan'ın cenazesi, Kaynarca ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 21:26 Güncelleme: 21.01.2026 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'daki trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden Burak Gökhan'ın cenazesi, Kaynarca ilçesinde toprağa verildi.

        Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesiminde dün 4 aracın karıştığı, 27 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren Gökhan'ın (27) cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Kaynarca Merkez Camisi'ne getirildi.

        Gökhan'ın ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

        Gökhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle kabristanlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Gökhan'ın ailesi ile yakınlarının yanı sıra Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan ve yardımcısı Bertu Yıldız, meclis üyeleri, kazaya karışan otobüs firmasının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan, Gökhan'ın geçen yıl ağustos ayında evlendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi

        Benzer Haberler

        Otoyoldaki feci kazada ölen genç son yolculuğuna uğurlandı
        Otoyoldaki feci kazada ölen genç son yolculuğuna uğurlandı
        Sakarya'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Üniversitelerarası Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
        Üniversitelerarası Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
        Öğrenciler ara tatilde SAMEK atölyelerinde buluştu
        Öğrenciler ara tatilde SAMEK atölyelerinde buluştu
        Duruşma sonrası aile konuştu: "Kardeşim yerinde rahat yatacak" Müzisyen eşi...
        Duruşma sonrası aile konuştu: "Kardeşim yerinde rahat yatacak" Müzisyen eşi...