        Sakarya Haberleri

        Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Berat Kandili idrak edildi

        Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Giriş: 02.02.2026 - 20:33 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:33
        Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Berat Kandili idrak edildi
        Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim okunması ve ilahi dinletisinin ardından dua etti.

        Programda İl Müftüsü Mehmet Aşık da sohbet verdi.

        Öte yandan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara salep ikramı yapıldı.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de başta tarihi Fevziye ve Orhan camileri olmak üzere birçok camide program gerçekleştirildi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı camilerdeki programlar yatsı namazı öncesi dua edilmesiyle sona erdi.

        - Karabük

        Karabük'te müminler camileri doldurdu.

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okundu.

        Namaz çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

