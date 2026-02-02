Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Berat Kandili idrak edildi
Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim okunması ve ilahi dinletisinin ardından dua etti.
Programda İl Müftüsü Mehmet Aşık da sohbet verdi.
Öte yandan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara salep ikramı yapıldı.
- Kocaeli
Kocaeli'de başta tarihi Fevziye ve Orhan camileri olmak üzere birçok camide program gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı camilerdeki programlar yatsı namazı öncesi dua edilmesiyle sona erdi.
- Karabük
Karabük'te müminler camileri doldurdu.
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okundu.
Namaz çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
