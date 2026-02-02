Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Berat Kandili idrak edildi

Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.



Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim okunması ve ilahi dinletisinin ardından dua etti.



Programda İl Müftüsü Mehmet Aşık da sohbet verdi.



Öte yandan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara salep ikramı yapıldı.



- Kocaeli



Kocaeli'de başta tarihi Fevziye ve Orhan camileri olmak üzere birçok camide program gerçekleştirildi.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı camilerdeki programlar yatsı namazı öncesi dua edilmesiyle sona erdi.



- Karabük



Karabük'te müminler camileri doldurdu.



Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okundu.



Namaz çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.



