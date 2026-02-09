Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:00 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi.

        Bayraktepe Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Umut Sıbıç (36), evinde temizlediği silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sıbıç'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        'Yanlış bilgiler, epilepsi ile yaşayan bireylerin günlük yaşamda zorlanması...
        'Yanlış bilgiler, epilepsi ile yaşayan bireylerin günlük yaşamda zorlanması...
        Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Maarif Modeli'nin ilk fuarı Sakarya'da kapılarını açtı Öğrenciler hem eğlen...
        Maarif Modeli'nin ilk fuarı Sakarya'da kapılarını açtı Öğrenciler hem eğlen...
        Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu
        Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu
        Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Sakarya'da "Çocuk Edebiyatı Fuarı" kapılarını açtı
        Sakarya'da "Çocuk Edebiyatı Fuarı" kapılarını açtı