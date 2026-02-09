Habertürk
        Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

        Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:57 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:57
        Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu.

        Yeni Mahalle Liman mevkisinde sahilde yürüyüş yapanlar, bir kişinin deniz kenarında hareketsiz yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve sahil güvenlik ile dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

