Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya Sağlık Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Birimi, 2025'te 10 milyon lira tasarruf sağladı

        Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan teknik ekip, hastane ve ambulanslarda kullanılan tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirip, 3D yazıcı teknolojisiyle kırılan ya da temini zor parçalar ile koruyucu ekipmanları üreterek milyonlarca lira tasarruf sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:34 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Sağlık Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Birimi, 2025'te 10 milyon lira tasarruf sağladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan teknik ekip, hastane ve ambulanslarda kullanılan tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirip, 3D yazıcı teknolojisiyle kırılan ya da temini zor parçalar ile koruyucu ekipmanları üreterek milyonlarca lira tasarruf sağlıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 2019'da medikal mühendis ve teknikerlerden kurulan 6 kişilik "Biyomedikal Mühendislik Birimi", sağlık tesislerindeki tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerini yapıyor.

        Müdürlüğün ek binasında çalışmalarını sürdüren ekip, 3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak kırılan ya da temini zor yedek parçaları üretiyor. Ayrıca, cihazların zarar görmesini önlemek amacıyla patentli koruyucu parçalar da geliştiriliyor.

        Sakarya genelindeki 12 binden fazla cihazın işlemlerini yapan birim, dış hizmet alımının önüne geçerek milyonlarca lira tasarruf sağlıyor. Ekibin çalışması hem kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sunuyor hem de cihazların daha hızlı şekilde yeniden hizmete alınmasını sağlıyor.

        - "Bu alanda dışa bağımlılık son derece azaldı"

        İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Özcan Öktem, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Birimi’nin, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi sayesinde tıbbi ve medikal cihazlara ait yedek parçaların üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirebildiğini söyledi.

        İl genelindeki hastanelerde bulunan 12 binden fazla tıbbi cihazın kalibrasyonunun biyomedikal birim tarafından yapıldığını anlatan Öktem, bu oranın yüzde 90’ın üzerinde olduğunu ve bu alanda dışa bağımlılığın son derece azaldığını vurguladı.

        Öktem, tıbbi cihazların montaj ve demontaj işlemlerinin yanı sıra arıza tespiti ile bakım ve onarım çalışmalarının da birim tarafından başarıyla yürütüldüğüne değinerek, "Bu çalışmalar sayesinde 2025 yılı içerisinde Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Biyomedikal Birimi faaliyetleriyle 10 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlamıştır." dedi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi görevlisi biyomedikal teknikeri Ertuğrul Şahin, il genelindeki tıbbi cihazların kalibrasyonlarının yaklaşık yüzde 90’ının ekip tarafından yapıldığını kaydetti.

        Cihazların demontaj ve montaj işlemleri ile arıza tespiti, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütüldüğünü aktaran Şahin, "Sahada tespit edilen modüllere ait kırık parçalar, 3D yazıcı kullanılarak üretilmekte ve bu sayede modüller tekrar aktif hale getirilmektedir. Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulanslarına da destek sağlanmakta. Ambulanslarda kalibrasyon, arıza tespiti ve bakımları üstlenebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        "Kuraklık kronikleşiyor"
        "Kuraklık kronikleşiyor"
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çevre yolunda radar taklidi yaptılar! Akıllara durgunluk verdiler!
        Çevre yolunda radar taklidi yaptılar! Akıllara durgunluk verdiler!
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Hamsi tezgahlardaki tahtına yeniden oturdu Taze hamsi döndü, vatandaş pazar...
        Hamsi tezgahlardaki tahtına yeniden oturdu Taze hamsi döndü, vatandaş pazar...
        Sakarya İHH ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
        Sakarya İHH ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
        Sakarya'da Ramazan öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı
        Sakarya'da Ramazan öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı
        38 yazar ve 13 yayınevi Sakarya'da buluşuyor
        38 yazar ve 13 yayınevi Sakarya'da buluşuyor
        Sakarya Büyükşehir Basketbol liderliğini sürdürdü
        Sakarya Büyükşehir Basketbol liderliğini sürdürdü