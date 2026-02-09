Ampute Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, sahasında Bağcılar Belediye Engelliler Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Sakarya Atatürk Stadı'nın yan sahasında oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlı ekip, maça etkili başladı. İlk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü elinde bulunduran Sakarya temsilcisi, girdiği pozisyonlardan 2'sini gole çevirdi. Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

