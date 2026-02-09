Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Ampute Futbol Süper Ligi

        Ampute Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, sahasında Bağcılar Belediye Engelliler Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:48 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ampute Futbol Süper Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ampute Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, sahasında Bağcılar Belediye Engelliler Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

        Sakarya Atatürk Stadı'nın yan sahasında oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlı ekip, maça etkili başladı. İlk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü elinde bulunduran Sakarya temsilcisi, girdiği pozisyonlardan 2'sini gole çevirdi.

        Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        "Kuraklık kronikleşiyor"
        "Kuraklık kronikleşiyor"
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çevre yolunda radar taklidi yaptılar! Akıllara durgunluk verdiler!
        Çevre yolunda radar taklidi yaptılar! Akıllara durgunluk verdiler!
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Sakarya Sağlık Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Birimi, 2025'te 10 milyon...
        Sakarya Sağlık Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Birimi, 2025'te 10 milyon...
        Soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Hamsi tezgahlardaki tahtına yeniden oturdu Taze hamsi döndü, vatandaş pazar...
        Hamsi tezgahlardaki tahtına yeniden oturdu Taze hamsi döndü, vatandaş pazar...
        Sakarya İHH ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
        Sakarya İHH ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
        Sakarya'da Ramazan öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı
        Sakarya'da Ramazan öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı
        38 yazar ve 13 yayınevi Sakarya'da buluşuyor
        38 yazar ve 13 yayınevi Sakarya'da buluşuyor