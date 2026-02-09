Habertürk
        Sakarya Haberleri

GÜNCELLEME - Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

        GÜNCELLEME - Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde cesedi bulunan kişinin, İstanbul Sarıyer'den denize açıldığı balıkçı teknesinin batması sonucu boğulduğu değerlendirilen Mustafa Ünlü'ye ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 22:30 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:30
        GÜNCELLEME - Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Sakarya’nın Karasu ilçesinde cesedi bulunan kişinin, İstanbul Sarıyer’den denize açıldığı balıkçı teknesinin batması sonucu boğulduğu değerlendirilen Mustafa Ünlü'ye ait olduğu belirlendi.

        Yeni Mahalle Liman mevkisinde sahilde yürüyüş yapanlar, bir kişinin deniz kenarında hareketsiz yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve sahil güvenlik ile dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

        Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Timi ve Karasu Destek Tim Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, cesedin Mustafa Ünlü'ye (63) ait olduğu tespit edildi.

        Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından yapılan incelemelerde, Ünlü'nün balıkçı teknesiyle İstanbul Sarıyer'den denize açıldığı, iki gün önce Kefken Balıkçı Limanı'nda konakladığı belirlendi.

        Ünlü'nün burada diğer balıkçılara teknesinin su aldığı ve aküsünde sorun yaşadığını söylediği bilgisine ulaşan ekipler, balıkçı limanının güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        Çalışmalar sonucu Ünlü’nün, dün Kefken Balıkçı Limanı'ndan açıldığı teknesinin Karasu açıklarında su alarak battığı ve boğularak hayatını kaybettiği değerlendirildi.

        Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarına Ünlü'nün iskeleden tekneyle denize açılmadan önceki görüntüleri yansıdı.






