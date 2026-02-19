Canlı
        Haberleri

        Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Atko Grup Pendikspor'un teknik sorumlusu Engin Özdemir, önemli galibiyet aldıklarını söyledi.

        Giriş: 19.02.2026 - 23:00 Güncelleme: 19.02.2026 - 23:05
        Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından
        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdemir, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Özdemir, zor maç olacağını bilerek sahaya çıktıklarını belirterek, "Sakaryaspor'un puan olarak durumunu biliyoruz, sıkıntılı bir durumdalar, onlar da kazanmak istiyordu. Takımımıza çok güvendik. Çok önemli galibiyet oldu. Play-off'u, sonra da ilk 3'ü hedefliyoruz. Daha iyisi gelirse daha iyisini istiyoruz. Galibiyet için bütün takımın ayaklarına sağlık, hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.




        - Sakaryaspor cephesi

        Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da kötü akşam yaşadıklarını söyledi.

        Maça kötü başladıklarını, daha sonra oyunu dengeleseler de hücumda üretmekte sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Kutlu, "İstemediğimiz görüntümüz vardı. Erzurum ve Amed maçlarından sonra bugün için oldukça umutluyduk. Kötü günümüzdeydik, oyun için çok fazla söylenecek bir şey yok." dedi.

        Kutlu, hakemin de kötü olduğunu belirterek, "Bu ligde hakemlerin çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü her puan çok önemli. Yüzde 100 ofsayt olan pozisyon var, kuralları iyi uygulamıyorlar. Ya futbolu iyi bilmiyorlar ya da bilmiyorum artık niyetlerinden şüphe etmek istemiyorum." şeklinde konuştu.

        Yedikleri ilk gol pozisyonuna değinen Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Yüzde 100'lük pozisyon var, yan hakem ısrarla kaldırdı. Top bizim kalecimizde, kural 'rakip takım topa yüzde 100 hakim olursa avantaja bırakın.' diyor. Kalecimize baskı varken kalecimiz öne doğru topu gelişi güzel vurdu, hakem oynattırdı, topa yüzde 100 hakim olmadık. O topun gelişi korner oldu, daha sonra VAR'dan penaltıyla döndü. Oyunun kurallarını da iyi bilmeleri gerekiyor. Bana göre ofsaytı vermiş olsa atak geliştireceğimiz pozisyonda korner olan toptan golü yedik ama tabii ki oyunun genelinde baktığımızda galibiyeti hakeden oyun oynamadık."

