        Sakarya'da uluslararası ağız ve diş sağlığı kongresi düzenlenecek

        Sakarya Üniversitesi, 27-29 Mart'ta "5. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar (DOINF5) ve 4. Ağız Mikrobiyotası Kongresi"ne ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda "TÜBİTAK Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı" kapsamında desteklenen, Sağlık Bakanlığı, SAÜ ve Deneysel, Biyoteknolojik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilecek kongrenin ana temaları "Dental Enfeksiyonlar ve Yapay Zeka" ile "Fonksiyonel Ağız Mikrobiyotası" olarak belirlendi.

        Etkinlikte diş hekimliğinde görülen oral ve dental enfeksiyonlar, akılcı antibiyotik kullanımı, diş kliniklerinde kullanılacak otoklav, sterilizasyon yöntemleri, antiseptik solüsyonlar, gargaralar ve ağız mikrobiyotasının klinik hastalıklarla ilişkisi bilimsel çerçevede ele alınacak.

        Etkinlikte akılcı antibiyotik kullanımı ve diş hekimliği pratiğinde etkin sterilizasyon/dezenfeksiyon yöntemlerinin de konuşulacağı kongrede, dental hijyen ve gargaralar ile oral mikrobiyota konusunda bilgiler verilecek.

        Kliniklerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin de tartışılacağı kongrede, ayrıca yapay zekanın dental enfeksiyonların azaltılması, enfeksiyon kontrolü ve sterilizasyon etkinliğinin değerlendirilmesindeki rolü değerlendirilecek.

        Ağız mikrobiyotasının öneminin ve klinik hastalıklarla ilişkisinin ortaya konulması, toplum sağlığındaki önemine dikkat çekilerek bu konudaki çalışmaların tetiklenmesi amaçlanan kongrede, temel olarak, diş kayıplarının en büyük sebebi çürükler, ağız ve diş enfeksiyonlarıyla mücadele ve diş hekimliği pratiğinde ağız ve diş dental enfeksiyonların tedavisinde uygun antibiyotik seçimine dikkat çekilecek.

        Yurt içi ve dışından uzman konuşmacıların konferans ve sunumlarla katılımcıları bilgilendireceği kongre kapsamında, mesleki gelişime yönelik uygulamalı kurslar gerçekleştirilecek, diş hekimliği öğrencilerine yönelik bildiri yarışması düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Acılı anne kalbine yenildi
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        OpenAI'dan beklenmedik Sora kararı
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Çin'de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        "20 kilo verdim"
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        Sakarya'da 24 günde 70 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        24 günde 70 düzensiz göçmen yakalandı
        Polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 tutuklama
        Su için kritik uyarı: "Sadece yağmurun yağmasıyla birikmez, ciddi şekilde t...
        Serdivan Belediyesi hizmetlere ulaşım için geliştirdiği mobil uygulamasını...
