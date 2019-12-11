Dolmuş şoförü boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dolmuş şoförü boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi

DHA

-  ADAPAZARI´nda, annesiyle birlikte yolculuk yapan 4 yaşındaki çocuğun boğazına kaçan şeker nedeniyle nefes alamadığını fark eden dolmuş sürücüsü, çocuğu hastaneye yetiştirdi. Güzergahını değiştirip, kırmızı ışıkta geçen, ters şeritte ilerleyen dolmuş şoförü Samet Sarı, "İnsanlık namına yaptım" dedi.

-  ADAPAZARI´nda, annesiyle birlikte yolculuk yapan 4 yaşındaki çocuğun boğazına kaçan şeker nedeniyle nefes alamadığını fark eden dolmuş sürücüsü, çocuğu hastaneye yetiştirdi. Güzergahını değiştirip, kırmızı ışıkta geçen, ters şeritte ilerleyen dolmuş şoförü Samet Sarı, "İnsanlık namına yaptım" dedi.
Adapazarı´nda dolmuş şoförlüğü yapan Samet Sarı, öğle saatlerinde Adapazarı Ankara Caddesi üzerinde bir anne ile çocuğunu aracına aldı. Bir süre gittikten sonra müşteriyi indirmek için durağa yanaşan sürücü, boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuğun nefes alamadığını fark etti. Panik halinde bağıran anneyi sakinleştiren Samet Sarı, aracındaki yolcuları indirdikten sonra  dörtlülerini yakarak Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi´ne doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 dakika içerisinde çocuğu hastaneye yetiştiren sürücü, çocuğun hayatını kurtardı.
'AMACIM BİR AN ÖNCE HASTANEYE GİTMEKTİ'
Güneşler Serdivan hattında yolcu taşıyan Samet Sarı´nın bu hareketi büyük övgü kazandı. Samet Sarı 5 yıldır dolmuş şoförlüğü yaptığını belirterek, "Yolcu indirmek için durağa yanaştığım sırada aynadan çocuğu fark ettim. Çocuk kitlenmiş kalmıştı. Sert değil de yumuşak olan şekerlerden kaçmıştı boğazına. Kadında telefonla konuştuğu için fark etmemiş durumu. Ben yolcuları indirdikten sonra aralardan kırmızı ışık ve ters şeritlere girerek amacım sadece bir an önce hastaneye gitmekti. Hastanenin önünde ambulans personeli vardı zaten, hastanenin önünde onlar aldı hemen çocuğu." dedi.
HERKES YOL VERDİ
Küçük çocuğun hayatını kurtarmak için güzergahını değiştiren Samet Sarı, "Güzergahımdan çıktım direk hastaneye sürdüm aracı. Bizim görevimiz bu, aileyle irtibatta kalmadım ama çocuğun durumu iyi onu biliyorum. Bu durumla karşılaşanlar paniğe kapılmasınlar. Normalde ilk yardım eğitimi olan biri sert şekeri çıkartabilir ama yapışkan şeker olduğu için müdahale etmeden çocuğu hastaneye götürmek istedim. Şehrimizin duyarlı insanları da ışıklarda hep bize yol verdiler. Buradan ebeveynlere sesleniyorum, bu tarz şeker ve boncuk gibi şeylerden çocuklarını korusunlar. Ben bunu meşhur olmak için değil insanlık namına yaptım. Bu tarz olaylar herkesin başına gelebilir, insanlar dörtlüsü yanan araçlara yol versin. Polis bile ters şeride girdim diye `Ne yapıyorsun?´ dedi bana, bende ona selektör yaparak çekilmesini söyledim." diye konuştu.
Durakta yönetici olarak görev yapan Halim Serbest güzergahını değiştiren sürücü Samet Sarı´nın yaptığı hareketi tüm sürücülerin yapacağını belirterek, "Kimin başına gelse ilk başta şaşkınlık yaşar ama tek odak noktamız olarak bunu yapacaklarına eminim. İnsanlık olarak yapılması lazım." dedi. 

SAKARYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye götüren dolmuş şoförü o anları anlattı Dolmuş şoförü Samet Sarı: “Kırmızı ışık, ters şerit nasıl gittiysem aklımda sadece hastaneye gitmek vardı” “Biz bunu insanlık için yaptık”
YEREL HABERLER Boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye götüren dolmuş ...
TÜBİTAK Daire Başkanı Çengelci'den SUBÜ'ye ziyaret
YEREL HABERLER TÜBİTAK Daire Başkanı Çengelci'den SUBÜ'ye ziyaret
Sevgilisi hamile kalınca çocuğu düşürmek için darp ettirdi İstemediği bebeği düşürmek için darp etsin diye iş arkadaşına 35 bin TL verdi İstenmeyen bebeği düşürmek için saldırıya gasp süsü veren 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sevgilisi hamile kalınca çocuğu düşürmek için darp ...
Sıfır Atık Projesinde Yenikent Bölgesi’nde başladı
YEREL HABERLER Sıfır Atık Projesinde Yenikent Bölgesi’nde başladı
Boğazına şeker kaçan çocuğu şoför hastaneye yetiştirdi O anlar dolmuş kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Boğazına şeker kaçan çocuğu şoför hastaneye ...
Öğrenciler ve ampute takımı futbol maçı yaptı Takımın Genel Koordinatörü Cemil Yıldırım: “Engellilere yardımcı olmak gerekiyor, onların önlerindeki engelleri kaldırmak gerekiyor”
YEREL HABERLER Öğrenciler ve ampute takımı futbol maçı yaptı Takımın ...
Kaza yapan otomobilden düşen bayrağı katlayıp, araca koydu
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobilden düşen bayrağı katlayıp, araca ...
Sanat Etkinlikleri ‘Tekli Koltuk’ isimli söyleşi ve imza günü programı ile devam etti
YEREL HABERLER Sanat Etkinlikleri ‘Tekli Koltuk’ isimli söyleşi ve ...
Gasp süsü vererek hamile kadının bebeğini düşürmek istediler
YEREL HABERLER Gasp süsü vererek hamile kadının bebeğini düşürmek ...
Kültür sanat etkinlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kültür sanat etkinlikleri devam ediyor
Rektör Savaşan liseli öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Savaşan liseli öğrencilerle bir araya geldi
Başkan Yüce: “Şehrimizin yetiştirdiği değerli bir isimdir”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Şehrimizin yetiştirdiği değerli bir ...
AKM'de ‘Bel Ağrısı’ konferansı gerçekleşecek
YEREL HABERLER AKM'de ‘Bel Ağrısı’ konferansı gerçekleşecek
Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş
YEREL HABERLER Kürtajı kabul etmeyen hamile eski ...
Kız öğrenci yurdunda `kedi kız´ eylemi
YEREL HABERLER Kız öğrenci yurdunda `kedi kız´ eylemi
SAÜ’de ‘Dijital Algı Yönetimi’ isimli konferans düzenlendi
YEREL HABERLER SAÜ’de ‘Dijital Algı Yönetimi’ isimli konferans ...
Kız yurdunda ilginç olay 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı Öğrencilerin yurttan çıkarak eylem yaptığı sırada fenalaşan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kız yurdunda ilginç olay 'Kedi Kız' iddiası kız ...
Başkan Babaoğlu çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu çalışmaları yerinde inceledi
Polise saldıran 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Polise saldıran 4 kişi tutuklandı
Emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
YEREL HABERLER Emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
Araç vermeyen kiralama firması çalışanına silahlı saldırı kamerada
YEREL HABERLER Araç vermeyen kiralama firması çalışanına silahlı ...
‘Kavurga Kızılı’ okuyucularıyla buluşacak
YEREL HABERLER ‘Kavurga Kızılı’ okuyucularıyla buluşacak
Hendek’in alt yapısı sağlamlaşıyor
YEREL HABERLER Hendek’in alt yapısı sağlamlaşıyor
Büyükşehir’den geniş katılımlı sempozyum
YEREL HABERLER Büyükşehir’den geniş katılımlı sempozyum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X