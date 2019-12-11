Dolmuş şoförü boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi

- ADAPAZARI´nda, annesiyle birlikte yolculuk yapan 4 yaşındaki çocuğun boğazına kaçan şeker nedeniyle nefes alamadığını fark eden dolmuş sürücüsü, çocuğu hastaneye yetiştirdi. Güzergahını değiştirip, kırmızı ışıkta geçen, ters şeritte ilerleyen dolmuş şoförü Samet Sarı, "İnsanlık namına yaptım" dedi.

Adapazarı´nda dolmuş şoförlüğü yapan Samet Sarı, öğle saatlerinde Adapazarı Ankara Caddesi üzerinde bir anne ile çocuğunu aracına aldı. Bir süre gittikten sonra müşteriyi indirmek için durağa yanaşan sürücü, boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuğun nefes alamadığını fark etti. Panik halinde bağıran anneyi sakinleştiren Samet Sarı, aracındaki yolcuları indirdikten sonra dörtlülerini yakarak Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi´ne doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 dakika içerisinde çocuğu hastaneye yetiştiren sürücü, çocuğun hayatını kurtardı.

'AMACIM BİR AN ÖNCE HASTANEYE GİTMEKTİ'

Güneşler Serdivan hattında yolcu taşıyan Samet Sarı´nın bu hareketi büyük övgü kazandı. Samet Sarı 5 yıldır dolmuş şoförlüğü yaptığını belirterek, "Yolcu indirmek için durağa yanaştığım sırada aynadan çocuğu fark ettim. Çocuk kitlenmiş kalmıştı. Sert değil de yumuşak olan şekerlerden kaçmıştı boğazına. Kadında telefonla konuştuğu için fark etmemiş durumu. Ben yolcuları indirdikten sonra aralardan kırmızı ışık ve ters şeritlere girerek amacım sadece bir an önce hastaneye gitmekti. Hastanenin önünde ambulans personeli vardı zaten, hastanenin önünde onlar aldı hemen çocuğu." dedi.

HERKES YOL VERDİ

Küçük çocuğun hayatını kurtarmak için güzergahını değiştiren Samet Sarı, "Güzergahımdan çıktım direk hastaneye sürdüm aracı. Bizim görevimiz bu, aileyle irtibatta kalmadım ama çocuğun durumu iyi onu biliyorum. Bu durumla karşılaşanlar paniğe kapılmasınlar. Normalde ilk yardım eğitimi olan biri sert şekeri çıkartabilir ama yapışkan şeker olduğu için müdahale etmeden çocuğu hastaneye götürmek istedim. Şehrimizin duyarlı insanları da ışıklarda hep bize yol verdiler. Buradan ebeveynlere sesleniyorum, bu tarz şeker ve boncuk gibi şeylerden çocuklarını korusunlar. Ben bunu meşhur olmak için değil insanlık namına yaptım. Bu tarz olaylar herkesin başına gelebilir, insanlar dörtlüsü yanan araçlara yol versin. Polis bile ters şeride girdim diye `Ne yapıyorsun?´ dedi bana, bende ona selektör yaparak çekilmesini söyledim." diye konuştu.

Durakta yönetici olarak görev yapan Halim Serbest güzergahını değiştiren sürücü Samet Sarı´nın yaptığı hareketi tüm sürücülerin yapacağını belirterek, "Kimin başına gelse ilk başta şaşkınlık yaşar ama tek odak noktamız olarak bunu yapacaklarına eminim. İnsanlık olarak yapılması lazım." dedi.



SAKARYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

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