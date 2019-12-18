Global Türk Teknolojisi Sunny konferansı SAÜ'de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 21 Gün 37 Derece İş Topluluğu tarafından “Global Türk Teknolojisi Sunny” adlı bir konferans düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa Sunny Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasına kişisel bir girişimci olarak hayata atılan babası Hayrettin Atmaca’dan söz ederek başlayan Adem Atmaca, babasının Hong Kong’da bir yol üzerinde satılan walkman ile teknoloji alanında yerli üretim yapan Sunny markasının temellerini attığını söyledi.

Markanın, ürettiği elektronik ürünler sayesinde Türkiye’nin üçüncü büyük elektronik üreticisi koltuğuna oturduğunu belirten Atmaca, “Şu anda ülkemizin bize verdiği imkanlarla Sunny’yi yazılım, elektronik, mekanik, endüstriyel tasarım anlamında yerli olarak maksimum seviyeye çıkaran bir firmayız. ArGe demek bağımsızlık ve özgürlük demektir. Eğer ArGe’si tasarımı ve kodları size ait olmayan bir ürünse, siz bir yere bağımlısınız demektir” dedi.

Çalışanlarının yüzde 60’ının kadın olduğunu söyleyen Atmaca, “Kendi fabrikamız dahilinde bulunun ArGe merkezimizde 100 mühendislerimizle ürünlerimizi geliştirmekteyiz. Üretim aşamasında ithal etmekte olduğumuz hammadde haricinde hemen hemen her şeyi Türkiye’de yapıyoruz. Tüketicinin taleplerini iyi analiz eden beklentilerin ne olduğu, ne yönde olması gerektiği, ne tür bir ürün hazırlanması gerektiği gibi fikir aşamasından üretim aşamasına kadar her şeyi kendi imkanlarımız dahilinde yapabilir hale geldik” diye konuştu.

Girişimden ve girişimciliğin öneminden bahseden Atmaca, “Mesele çok ya da az kazanmaktan öte yaptığın işi severek yapmak ve onun bütün sorumluluklarını yerine getirmektir. Girişimcilikte öngörülü olmak gerekir. Ne gibi problemler olabileceği ve bunun çözümlenmesinde hangi yolların izlenmesi gerektiği tespit edilmeli ve nasıl bir yatırım yapılması gerektiği belirlenmelidir” şeklinde konuştu.

Konferans soru cevap kısmının ardından sona erdi.

SAKARYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

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