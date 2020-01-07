‘Hayalindeki Oyuncak Hayat Bulsun’ adlı projenin atölye çalışmaları Karasu SGM’de, başladı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu Sosyal Gelişim Merkezi’nde ‘Hayalindeki Oyuncak Hayat Bulsun’ adlı projenin atölye çalışmaları başladı.

Bu kapsamda çocukların hayal dünyalarına dokunmayı, keyifli ve kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmeyi hedefleyen projede çocuklar atölye çalışmalarını gerçekleştirdi. Öğretmenleri eşliğinde hayallerindeki oyuncakları tasarlamaya başlayan minikler, atölye eğitimlerinin ardından yapmış oldukları oyuncakları sergileyecekler.

SAKARYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:45

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