Türkler'in denizcilik tarihi SAÜ’de anlatıldı

SAÜ’de düzenlenen ‘Türkiye'nin deniz jeopolitiği’ isimli konferansta Türkler'in denizcileşme tarihi hakkında bilgiler verildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Atatürkçü Düşünce Topluluğunca (ADT) düzenlenen “Türkiye’nin Deniz Jeopolitiği” konulu konferansa, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz konuk oldu. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansta Türkiye’nin denizcilik anlamında çok büyük yetenekleri olmasına rağmen tarih boyunca denizcileşemediğine vurgu yapan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Venedik, Fransa, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere 10 ülkeye tanınan kapitülasyon hakları sadece ekonomik anlamda zarar vermedi. Türkiye'nin denizcileşmesine, denizciliğin halk ve devlet aygıtından gelişmesini engelledi. Biz denizci bir millet değiliz, fakat olmak zorundayız. Şu bilinmelidir ki hiçbir millet denizci doğmaz ve Türkler kadar hızlı denizcileşen bir millet de yok. Birinci Dünya Savaşı'nda deniz donanmasına sahip olmayan Anadolu’yu işgale gelen istila güçlerini denizde durduramadık ve Çanakkale’de on binlerce vatan evladını yitirdik” dedi.

Denizciliğin tarihi hakkında da konuşan Tümamiral Cem Gürdeniz, “Dünya’da denizcilik alanında en büyük atılımlar, İkinci Sanayi Devrimi sonrası 19'uncu yüzyılın son çeyreğinde yaşandı. Bu dönemde 33 yıl boyunca donanma Haliç’ten çıkarılmamış, 1987 TürkYunan savaşı çıktığında bazı gemilerin Haliç'ten Çanakkale'ye varması 4 günü bulmuştur. Donanma bu savaşta Ege’de hiçbir varlık gösteremedi. Gemi komutanları bu durum sonrasında topluca istifa etti” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını Türkiye'nin deniz jeopolitiğine ilişkin görsel, veri ve bilgi paylaşımı ile bitiren Gürdeniz’e, ADT Başkanı tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

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