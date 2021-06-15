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‘Öğretmen Alan Bilgisi Yeterliliklerini Geliştirme Projesi’ sertifika töreni düzenlendi

İHA

‘Öğretmen Alan Bilgisi Yeterliliklerini Geliştirme Projesi’ sertifika töreni düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen “Öğretmen Alan Bilgisi Yeterliliklerini Geliştirme Projesi”nin sertifika töreni İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda pandemi tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirildi.
Programa Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile projede görev alan öğretim üyeleri ve projede yer alan öğretmenler katıldı. Projenin tanıtım filminin gösterimiyle başlayan programın açılış konuşmaları İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan tarafından yapıldı.
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan yaptığı konuşmada eğitimin arz ve talep tarafının olduğunu belirterek eğitimde talep tarafının daha dinamik olduğunu, arz tarafında yer alan eğitimcilerin dinamik tarafa ayak uydurma mecburiyetinde olduklarını söyledi. Rektör Savaşan, “Şu ihtiyacımız açık şekilde ortada; gençlere, çocuklara bir şekilde onların diliyle ulaşmak mecburiyetindeyiz. Hem dilimizi onlara uyarlamak zorundayız hem de alan yetkinliklerimiz olsa bile yetkinliklerimiz içinde zaman içerisinde oluşan eksiklikleri de gidermemiz lazım” dedi. Eğitimde yeni yollar, metotlar bulmak gerektiğini ve bu konuda yapılan çalışmaların önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Savaşan, bu yenileme, yenilenme kapsamında programa dahil olan hocalara müteşekkir olduklarını ifade etti.
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bostancı, yaptığı konuşmada projenin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği, fakülte hocalarının fedakarlıkları ve Sakarya’da görev yapan imam hatip lisesi meslek dersleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve Arapça öğretmenlerin talep, azim ve sebatlarıyla hayat bulduğunu belirterek projenin tamamlanıp sertifika törenini yapıyor olmaktan dolayı Fakülte olarak mutluluk duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Bostancı, hadis, tefsir, Arapça klasik ve modern metinler, medya Arapçası, Arapça Gramer gibi başlıklarda on haftalık Arapça Metin Okuma programından oluşan ve kurumlar arası iş birliği ile gerçekleşen projenin Türkiye’de başka şehirlere de örnek olacağına ve Sakarya’nın eğitimine katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.
Projede gönüllü olarak yer alan öğretmenlerin on hafta boyunca programa sabır ve sebatla devam etmelerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Dekan Bostancı, başta imam hatip okulları olmak üzere Sakarya eğitimine her türlü katkıyı vermeye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceklerini, öğretmenlerden talep gelmesi ve milli eğitim müdürlüğünün de desteklerinin sürmesi halinde bu projeyi gelecek öğretim yılında da daha da geliştirerek devam ettirme niyetinde olduklarını söyledi.
Sakarya İl Mili Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise yaptığı açılış konuşmasında, Sakarya Üniversitesi’ndeki diğer fakültelerle de ortak çalışmaları bulunduğunu kaydederek bu projeye desteklerinden dolayı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaşan’a, projeye kendi mesailerinden fedakarlıkta bulunarak katkı sunan İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerine ve gönüllü olarak katılan öğretmenlere teşekkürlerini iletti.
Programın devamında Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Melike Şeyma Ayyıldız öğretmenler adına bir teşekkür konuşması yaptı. Ardından projede görev alarak ders veren İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hayati Yılmaz, Prof. Dr. Osman Güman, Doç. Dr. Hamza Ermiş, Doç. Dr. Ali Karataş ve Öğr. Gör. Reda Elsayed’e İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan tarafından teşekkür belgesi verildi. Program, projede yer alan öğretmenlere katılım belgelerinin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan tarafından takdim edilmesinin ardından sona erdi.

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