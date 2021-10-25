SUBÜ’lü öğretim elemanı Edirne’de jürilik yaptı

SUBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Arş. Gör. Mustafa İnanç Kapucuoğlu, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kabak Tadı Veriyoruz’ isimli yemek yarışmasında jüri üyesi olarak yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Mustafa İnanç Kapucuoğlu, Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 1. Karaağaç Kabak Festivali kapsamındaki ‘Kabak Tadı Veriyoruz’ isimli yemek yarışmasında Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Jüri Üyesi olarak yer aldı.

Kadınların ve lise öğrencilerinin ayrı kategorilerde mücadele ettiği ve festival nedeniyle yemeklerde kabak kullanmanın zorunlu olduğu yarışmada çorba, hamur işi, zeytinyağlılar, ana yemek ve tatlı kategorilerinde performanslar sunuldu ve yarışmada 130 katılımcı yer aldı. Jüri üyelerinin tadım ve puanlamaları sonrasında dereceye giren yarışmacılara ödül takdim edildi. SUBÜ Araştırma Görevlisi Mustafa İnanç Kapucuoğlu da katkılarından dolayı Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soydan tarafından teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.

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