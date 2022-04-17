İYİ Partililer kazaya karıştı: 3 yaralı Kazada, Sakarya il başkan yardımcıları Selahattin Mungan ve Yüksel Esmeroğlu yaralandı

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde İYİ Parti Sakarya İl Başkan Yardımcılarının içerisinde bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Söğütlü ilçesi D650 Karayolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Z.B. idaresindeki 54 ADE 973 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen ve içerisinde İYİ Parti İl Başkan Yardımcıları Selahattin Mungan ile Yüksel Esmeroğlu’nun olduğu otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada, Z.B. ile başkan yardımcıları yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumları iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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