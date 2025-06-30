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        Sakarya Nehri'nde zamanla yarış!

        Eskişehir'de meydana gelen bir kazada can pazarı yaşandı. Olayda Sakarya Nehri'ne düşen araçta faciadan dönüldü. Suya düşen otomobildeki 1 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtaki diğer 2 kişi de sağ olarak kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:51 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:59
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        Sakarya Nehri'nde zamanla yarış!
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        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde suya düşen otomobilde bulunan 3 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        AA'da yer alan habere göre Sakarya Nehri'nin kaynağı olan Sakaryabaşı'na, bir otomobilin kaza sonucu düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya düşen otomobildeki 1 kişi kendi imkanıyla, Hasan Ebu Talha K. ve Ali Ekber Z. ise AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

        Suda başka kişi veya kişilerin bulunma ihtimali üzerine AFAD ekibince su yüzeyi ve kıyı şeridinde detaylı arama çalışmaları yapıldı. Çalışmada, suda başka birinin olmadığı belirlendi.

        Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        #Eskişehir
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