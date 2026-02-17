Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2026: TOKİ Sakarya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sakarya TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Sakarya TOKİ kura çekilişi canlı izle 2026: TOKİ Sakarya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Sakarya'da 6 bin 633 konut inşa edilecek. Takvim doğrultusunda Sakarya kurası, 17 Şubat 2026 Salı günü çekilecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş ile Sakarya'nın Merkez, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Pamukova, Söğütlü ve Taraklı ilçelerinde inşa edilecek 55, 65 ve 80 metrekarelik evlerin hak sahipleri belirlenecek. TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi iki kanal üzerinden görüntülenebilecek. Peki TOKİ Sakarya kura çekilişi saat kaçta ve nereden öğrenilir? İşte, 2026 Sakarya TOKİ kura çekilişi canlı izle ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 08:45 Güncelleme: 17.02.2026 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sakarya’da toplam 6 bin 633 ev inşa edilecek. 1+1 ve 2+1 şeklinde yapılacak konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçeneği ile satın alınabilecek. Boyutları 55, 65 ve 80 metrekare olarak değişen evlerin hak sahiplerini belirleyecek kura için beklenen gün geldi. Sakarya TOKİ kura çekimi 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi ise e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. İşte, 2026 Sakarya TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linkleri…

        2

        TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE SAATİ

        TOKİ Sakarya kura çekimi, 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapılacak.

        3

        SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        Sakarya TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Sakarya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        SAKARYA'DA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Sakarya'nın Merkez, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Pamukova, Söğütlü ve Taraklı ilçelerinde toplam 6 bin 633 konut inşa edilecek.

        6

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 4000

        Akyazı 500

        Ferizli 500

        Geyve 140

        Hendek 223

        Karasu 500

        Kocaali 250

        Pamukova 300

        Söğütlü 120

        Taraklı 100

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu