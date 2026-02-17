Sakarya TOKİ kura çekilişi canlı izle 2026: TOKİ Sakarya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, kura sonuçları nasıl öğrenilir?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Sakarya'da 6 bin 633 konut inşa edilecek. Takvim doğrultusunda Sakarya kurası, 17 Şubat 2026 Salı günü çekilecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş ile Sakarya'nın Merkez, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Pamukova, Söğütlü ve Taraklı ilçelerinde inşa edilecek 55, 65 ve 80 metrekarelik evlerin hak sahipleri belirlenecek. TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi iki kanal üzerinden görüntülenebilecek. Peki TOKİ Sakarya kura çekilişi saat kaçta ve nereden öğrenilir? İşte, 2026 Sakarya TOKİ kura çekilişi canlı izle ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sakarya’da toplam 6 bin 633 ev inşa edilecek. 1+1 ve 2+1 şeklinde yapılacak konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçeneği ile satın alınabilecek. Boyutları 55, 65 ve 80 metrekare olarak değişen evlerin hak sahiplerini belirleyecek kura için beklenen gün geldi. Sakarya TOKİ kura çekimi 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi ise e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. İşte, 2026 Sakarya TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linkleri…
TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE SAATİ
TOKİ Sakarya kura çekimi, 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.
Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapılacak.
SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Sakarya TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Sakarya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
SAKARYA'DA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Sakarya'nın Merkez, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Pamukova, Söğütlü ve Taraklı ilçelerinde toplam 6 bin 633 konut inşa edilecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 4000
Akyazı 500
Ferizli 500
Geyve 140
Hendek 223
Karasu 500
Kocaali 250
Pamukova 300
Söğütlü 120
Taraklı 100
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.