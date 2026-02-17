Sakarya TOKİ kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Sakarya 6 bin 633 konut kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde 17 Şubat Salı günü Sakarya projeleri için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece şehirde inşa edilecek 6 bin 633 konut sahiplerini buldu. Sakarya TOKİ kura sonuçları ile şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri iki kanal üzerinden öğrenilebilecek. İşte 2026 TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi'nin haftalık takvimi doğrultusunda 17 Şubat Salı günü kura çekimi yapılan illerden biri Sakarya oldu. Merkez, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Pamukova, Söğütlü ve Taraklı ilçelerinde inşa edilecek 55, 65 ve 80 metrekarelik 1+1 ve 2+1 şeklindeki toplam 6 bin 633 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Sakarya TOKİ kura sonuçları e-Devlet sistemi ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Sakarya kura çekimi, 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirildi.
Saat 11.00'de başlayan çekiliş, noter hurunda Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapıldı.
SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Sakarya TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Sakarya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
SAKARYA'DA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Sakarya'nın Merkez, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Pamukova, Söğütlü ve Taraklı ilçelerinde toplam 6 bin 633 konut inşa edilecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 4000
Akyazı 500
Ferizli 500
Geyve 140
Hendek 223
Karasu 500
Kocaali 250
Pamukova 300
Söğütlü 120
Taraklı 100
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.