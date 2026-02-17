Canlı
        Haberler Bilgi Gündem SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 6 bin 633 konut TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        Sakarya TOKİ kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Sakarya 6 bin 633 konut kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde 17 Şubat Salı günü Sakarya projeleri için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece şehirde inşa edilecek 6 bin 633 konut sahiplerini buldu. Sakarya TOKİ kura sonuçları ile şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri iki kanal üzerinden öğrenilebilecek. İşte 2026 TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 13:58 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:58
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nin haftalık takvimi doğrultusunda 17 Şubat Salı günü kura çekimi yapılan illerden biri Sakarya oldu. Merkez, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Pamukova, Söğütlü ve Taraklı ilçelerinde inşa edilecek 55, 65 ve 80 metrekarelik 1+1 ve 2+1 şeklindeki toplam 6 bin 633 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Sakarya TOKİ kura sonuçları e-Devlet sistemi ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Sakarya kura çekimi, 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirildi.

        Saat 11.00'de başlayan çekiliş, noter hurunda Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        3

        SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        Sakarya TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Sakarya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        SAKARYA'DA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Sakarya'nın Merkez, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Pamukova, Söğütlü ve Taraklı ilçelerinde toplam 6 bin 633 konut inşa edilecek.

        6

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 4000

        Akyazı 500

        Ferizli 500

        Geyve 140

        Hendek 223

        Karasu 500

        Kocaali 250

        Pamukova 300

        Söğütlü 120

        Taraklı 100

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
