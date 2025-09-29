Sakaryaspor: 0 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor ile Sivasspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor ve Sivasspor, puanını 9'a çıkardı. Kırmızı Beyazlılar'da forma giyen Luan, 90+2. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Konuk ekipte top koşturan Luan, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor ile Sivasspor, puanını 9'a çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Sarıyer'e konuk olacak. Sivasspor, Serik Spor'u ağırlayacak.
