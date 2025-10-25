Sakaryaspor: 1 - Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, evinde Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Gael Kakuta'nın penaltıdan attığı golle galibiyete ulaşan Sakaryaspor, puanını 17'ye çıkardı. Keçiörengücü ise haftayı 11 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Sakaryaspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Gael Kakuta attı.
Galibiyet serisini üç maça çıkaran Sakaryaspor puanını 17'ye yükseltirken, Keçiörengücü ise 11 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Van Spor FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, Sarıyer'i ağırlayacak.