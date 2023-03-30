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Sakaryaspor - Eyüpspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Eyüpspor'u ağırlayan Sakaryaspor, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Sakaryaspor - Eyüpspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
DHA

Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Sakaryaspor, evinde ağırladığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 16'ncı dakikada Kassongo ve 42'nci dakikada Çağlayan Menderes kaydetti. Bu sonucun ardından Sakaryaspor ligde 17'nci galibiyetini alırken, Eyüpspor ise 7'nci mağlubiyetini yaşadı.

16'ncı dakikada Sakaryaspor öne geçti. Sağ kanattan Oğuz Yıldırım'ın ortasına arka direkte Kassongo kafayla vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

32'nci dakikada Sakaryaspor etkili geldi. Nalepa'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşta topu savunma kafayla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan İbrahim Has'ın sert vuruşunda top savunmaya da çarparak kornere gitti.

42'nci dakikada Sakaryaspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Donkor, ceza sahası içerisi sağ çaprazında boşta olan Hakan Yavuz'u gördü. Bu oyuncun açtığı ortaya iyi yükselen Çağlayan Menderes, kafayla vurdu ve top ağlara gitti: 2-0.

45+1'inci dakikada Sakaryaspor'da sol kanatta Burak Süleyman'ın şutunda savunmaya da çarpan top kaleye yöneldi. Direk dibinde Harun Tekin, topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile bitti.

54'üncü dakikada Sakaryaspor'da Hakan Yavuz'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı Harun Tekin kurtardı.

68'inci dakikada Eyüpspor'da Pa Dibba'nın topuğuyla verdiği pasa Thill ceza sahası dışından bekletmeden vurdu fakat topu kaleci Furkan Köse kurtarmayı başardı.

80'inci dakikada Sakaryaspor'da Dmitirov'un sol kanatta rakibine çalımı sonrası sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top kaleci Harun Tekin'de kaldı.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Burak Pakkan, Kamil Çetin, Muratcan Ilgaz

SAKARYASPOR: Furkan Köse, Oğuz Yıldırım, Donkor, Çağlayan Menderes, İsmail Erdoğan, Nalepa, İbrahim Has, Hakan Yavuz (Dk. 90+2 Grechyshkin), Sacko (Dk. 76 Dimitrov), Burak Süleyman (Dk. 84 Oğuzhan Akgün), Kassongo (Dk. 90+1 Mehmet Akyüz)

EYÜPSPOR: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 63 Murat Uçar), Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Taşkın İlter (Dk. 85 Alpaslan Öztürk), Halil Akbunar (Dk. 75 Del Valle), İbrahim Akdağ (Dk. 46 Thill), Babel, İbrahim Yılmaz (Dk. 63 Pa Dibba)

GOLLER: Dk. 16 Kassongo, Dk. 42 Çağlayan Menderes (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: İbrahim Akdağ, Ömer Bayram (Eyüpspor) - Nalepa, Burak Süleyman, Sacko (Sakaryaspor)

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