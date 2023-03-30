Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Sakaryaspor, evinde ağırladığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 16'ncı dakikada Kassongo ve 42'nci dakikada Çağlayan Menderes kaydetti. Bu sonucun ardından Sakaryaspor ligde 17'nci galibiyetini alırken, Eyüpspor ise 7'nci mağlubiyetini yaşadı.

16'ncı dakikada Sakaryaspor öne geçti. Sağ kanattan Oğuz Yıldırım'ın ortasına arka direkte Kassongo kafayla vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

32'nci dakikada Sakaryaspor etkili geldi. Nalepa'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşta topu savunma kafayla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan İbrahim Has'ın sert vuruşunda top savunmaya da çarparak kornere gitti.

42'nci dakikada Sakaryaspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Donkor, ceza sahası içerisi sağ çaprazında boşta olan Hakan Yavuz'u gördü. Bu oyuncun açtığı ortaya iyi yükselen Çağlayan Menderes, kafayla vurdu ve top ağlara gitti: 2-0.

45+1'inci dakikada Sakaryaspor'da sol kanatta Burak Süleyman'ın şutunda savunmaya da çarpan top kaleye yöneldi. Direk dibinde Harun Tekin, topu son anda kornere çeldi.