Sakıcı ailesinden Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'a destek

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın Ayaydın, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen törenle Ahmet Sakıcı'ya parti rozetini taktı.

Muğla’yı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 18,19 ve 20. Dönem Muğla Milletvekili olarak temsil eden, partisinin Muğla İl Başkanlığı görevlerinde bulunan, “Latif Ağa” diye de anılan Latif Sakıcı’nın, oğlu Ahmet Sakıcı, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile birlikte aktif siyasete adımını attı.

DEVA VE İYİ PARTİ'DEN DE KATILIM

Törende, DEVA Partisi'nin Datça İlçe Başkanı Hayati Çiftçi ve 35 kişilik ekibi, Marmaris İlçe Başkanı Abdülkerim Basut ve 60 kişilik ekibi ile Milas İlçe Başkanı İlyas Kaya ve 55 kişilik ekibi, önceki dönemi İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı iş insanı Orhan Merpez de AK Parti'ye katıldı.

"İNSANLAR HİZMETE SUSAMIŞ" Törende konuşan Ayaydın, siyaset değil hizmet amacıyla yola çıktıklarını, bu yüzden desteğin her geçen gün çığ gibi büyüdüğünü ifade etti. Muğla'da partilerine ve kendisine ilginin olağanüstü olduğunu belirten Ayaydın, "Muğla'nın her tarafından insanlar artık hizmete susamış, AK Parti'nin artık Muğla'da Büyükşehir Belediyesini almasını istiyor. Artık Muğla'da değişim geliyor ve herkes bunu istiyor. Burada gördüğüm manzara beni çok mutlu etti. Partimize yoğun bir katılım ve ilgi var." dedi. "TURİZM MERKEZİ OLACAK" Birlikte büyüyerek Muğla Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyesini almak istediklerini anlatan Ayaydın, kentte yıllardır yapılmayan hizmeti 5 yılda yapacaklarını ve Muğla'nın dünyanın turizm merkezi olacağını kaydetti.

Latif Sakıcı'nın çok değerli bir dostu olduğunu vurgulayan Ayaydın, oğlu Ahmet Sakıcı'nın da 3 haftadır kendisiyle gece gündüz koşturduğunu ve bundan sonra siyasete AK Parti saflarında devam edeceğini dile getirdi. "KAYBOLAN YILLARI GETİRECEĞİZ" Katılımların, Muğlalıların sorunlarının çözümü için kendisine inandıklarını gösterdiğini ifade eden Ayaydın, "Muğla'ya gönül vermiş değerli arkadaşlarımızın katılımı ile daha da güçleniyoruz. Bu heyecan bu ilgi, Muğla'nın yıllardır hizmet alamamasının getirdiği bir sinerji. Sakıcı Ailesi, Muğla'ya çok değerli eserler kazandırdı. Ben de Muğla'ya kalıcı eserler kazandırmak, yıllar sonra da iyi hatırlanmak istiyorum. Umarım bu hayalimizi de 1 Nisan'dan itibaren çok çalışarak gerçekleştireceğiz. Muğla'ya kaybolan yıllarını geri getireceğiz." diye konuştu.

REKLAM "MUĞLA İLE ÖVÜNECEĞİZ" Ahmet Sakıcı da ailesinin ahde vefası olarak Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın yanında olduklarını dile getirdi. Seçimden başarıyla çıkacaklarına inancının tam olduğunu belirten Sakıcı, şunları kaydetti: "Seçim zaferle sonuçlanıncaya kadar Muğla'dayım. Aydın Hocayı Muğla'ya anlatmaya ne kadar gerek var bilmiyorum. 'Olmaz' denilenleri oldurmayı sever. İnatçı ve kararlıdır. İşte Akbelen... Onların derdini Sayın Cumhurbaşkanı'mıza öyle bir anlattı ki sorunu çözdü. Aynı şekilde Marmarislinin, Fethiyelinin hayal bile edemediği körfezleri balçıktan kurtarma operasyonunu başlattı. Görüldüğü gibi Aydın Hocam 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' diyor. Muğla, Aydın Ayaydın ile çok hak ettiği, ama yıllardır alamadığı hizmetleri alacak. Antalya'yı geçip, kendisiyle yarışacak turizmin başkenti Muğla'yı tesis edecektir. Yılmaz Büyükerşen Hoca ve Eskişehir ile övünenler olduğu gibi biz de Aydın Ayaydın Hoca ve Muğla ile övüneceğiz, gurur duyacağız."