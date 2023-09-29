'Sakin kentin' doğal şelalesi: Tortum

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Şimdi bu yol aktif olarak kullanılıyor ve buraya çok çabuk erişilebiliyor. Burası özellikle hafta sonları mesire alanı gelip geçenlerin tamamının uğradığı bir yer. Bunda tanıtım politikaları, Erzurum'un bilinirliliği konusundaki çabalar, hükümet, yerel paydaşlar hepsinin çok büyük katkısı oldu."

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"TORTUM ŞELALESİ HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALDI DİYEBİLİRİZ" Almaz, turizmde her zaman bir ilerisini düşünmek gerektiğini dile getirerek, "Tortum Şelalesi hak ettiği değeri aldı diyebiliriz, almaya da devam ediyor. Turizmde sınır yoktur hep bir fazlası vardır. Çünkü bacasız fabrika ne kadar çok tanınmışlık, o kadar çok gelir anlamına geliyor. Yeter mi? Yetmeyecek hep daha ileriye gideceğiz.

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Yedigöllerimiz de var ve burada bir konaklama ağımız var. Konaklamanın alt yapıları kurulmaya devam ediyor. Buralarda hiç otel yokken şimdi bungalov evlerimiz var. Bunları hepsinin kalitesini günbegün artırdık. Çünkü burası hakikaten ciddi bir lokasyon" ifadelerini kullandı. Tanıtımın, turist sayısının artmasına katkı sağladığına dikkati çeken Almaz, Tortum Şelalesi'ne de bunu yapmaya çalıştıklarını belirtti.

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