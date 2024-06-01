'Sakin şehir' Şavşat, doğa tutkunlarının rotasında

Aytekin, şöyle konuştu:

"İnsanlar büyük şehirlerin karmaşasından kaçmak için burayı tercih ediyor. Talep de bu yönde oluyor. Şavşat, Orta Çağ mimarisini yansıtan tarihi yapılara sahip. Yöreye özgü ahşap mimarisi de dikkati çekiyor. Bu mimarinin korunması için de çaba sarf ediyoruz. Hem tarihseverleri hem de doğaseverleri Şavşat'a bekliyoruz."