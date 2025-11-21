Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

        Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

        Sabancı Vakfı'nın genç sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlediği Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ödül töreni kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden dereceyle mezun olan 9 öğrenci, toplam 240 Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 11:37 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Merhum Sakıp Sabancı’nın “Sanat ve sanatçıya saygı, topluma yapılan en değerli yatırımdır” anlayışıyla başlattığı ve Sabancı Vakfı’nın onun bu alandaki anısını ve vizyonunu yaşatmak amacıyla sürdürdüğü “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri”, bu yıl 32. kez sahiplerini buldu.

        20 Kasım’da Sabancı Center’da düzenlenen törende, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden dereceyle mezun olan 9 öğrenci, toplam 240 Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

        Resim Bölümü’nden Duru Bozkurt, Gülce Ecem Çınar ve Ergi Vardar; Heykel Bölümü’nden Mehmet Evren Erdoğan, Umut Ballıkaya ve Atakan May Sarıtaş; Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden ise Elif Çanakkale Aygeç, Elif Göker ve Betül Dal ödülün sahibi oldu.

        REKLAM

        Törene Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Yasemin Nur Erkalır ev sahipliği yaptı.

        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, konuşmasında, merhum Sakıp Sabancı’nın sanata duyduğu saygıya dikkat çekerek, şunları söyledi: “32’ncisini gerçekleştirdiğimiz Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri’nde sadece başarıyı değil, sanatın hayatımıza kattığı anlamı kutlamak için bir aradayız. Sevgili dedem Sakıp Sabancı, sanatı insanı ve toplumu dönüştüren bir değer alanı olarak görürdü. Ne mutlu ki bugün, bu ödüller aracılığıyla onun bu inancını, yeni kuşak sanatçılarla birlikte yaşatmaya devam ediyoruz. Bugün duygularımızdan uzaklaştığımız, dijital dünyaya bu kadar yöneldiğimiz bir dönemde bence sanatı çok daha sıkı sahiplenmeliyiz. Sabancı Vakfı da tam bu amaçtan yola çıkıyor. Yarım asrı geride bırakırken, toplumsal gelişimi desteklediğimiz her alanda sanatın dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; sanat varsa diyalog var, değişim var, umut var. Bu ödüllerle, sevgili dedem Sakıp Sabancı’nın, sanatı insanı yücelten bir değer olarak görme inancını yeni kuşaklarla birlikte yaşatıyoruz.”

        REKLAM

        Törende konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Yasemin Nur Erkalır ise “Rahmetli Sakıp Sabancı’nın 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı tarafından 32 yıldır aralıksız sürdürülen Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, üniversitemiz için büyük bir gurur kaynağı olmanın ötesinde, bölümlerinden dereceyle mezun olan genç sanatçılarımıza da yeni ufuklar açıyor. Öğrencilerimizin sanatsal alanlardaki üstün başarılarını takdir eden bu prestijli ödül, onların potansiyellerini en üst seviyeye taşımalarına katkı sağlarken, sanatın topluma değer katma gücünü hepimize hatırlatıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak, Sabancı Vakfı’nın bu anlamlı desteğini çok kıymetli buluyoruz. Çünkü bu ödüller, öğrencilerimizin emeklerinin görünür olmasını sağlarken, genç sanatçılarımıza ilham veren bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Sanat, hayalle başlayan bir yolculuktur. Bu yolculukta öğrencilerimizin kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştürmeleri için onlara her zaman destek veren Sabancı Ailesi ve Sabancı Vakfı’na teşekkür ediyor; ödül alan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum.” şeklinde konuştu.

        Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, 32 yıldır Türkiye’nin köklü sanat okullarından biri olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden dereceyle mezun olan başarılı öğrencileri teşvik ediyor. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri kapsamında Sabancı Fonu aracılığıyla 32 yılda 287 genç sanatçı toplam 7.665 Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri
        #Sabancı Vakfı
        #Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama