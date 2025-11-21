Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Merhum Sakıp Sabancı’nın “Sanat ve sanatçıya saygı, topluma yapılan en değerli yatırımdır” anlayışıyla başlattığı ve Sabancı Vakfı’nın onun bu alandaki anısını ve vizyonunu yaşatmak amacıyla sürdürdüğü “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri”, bu yıl 32. kez sahiplerini buldu.

20 Kasım’da Sabancı Center’da düzenlenen törende, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden dereceyle mezun olan 9 öğrenci, toplam 240 Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Resim Bölümü’nden Duru Bozkurt, Gülce Ecem Çınar ve Ergi Vardar; Heykel Bölümü’nden Mehmet Evren Erdoğan, Umut Ballıkaya ve Atakan May Sarıtaş; Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden ise Elif Çanakkale Aygeç, Elif Göker ve Betül Dal ödülün sahibi oldu.

Törene Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Yasemin Nur Erkalır ev sahipliği yaptı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, konuşmasında, merhum Sakıp Sabancı’nın sanata duyduğu saygıya dikkat çekerek, şunları söyledi: “32’ncisini gerçekleştirdiğimiz Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri’nde sadece başarıyı değil, sanatın hayatımıza kattığı anlamı kutlamak için bir aradayız. Sevgili dedem Sakıp Sabancı, sanatı insanı ve toplumu dönüştüren bir değer alanı olarak görürdü. Ne mutlu ki bugün, bu ödüller aracılığıyla onun bu inancını, yeni kuşak sanatçılarla birlikte yaşatmaya devam ediyoruz. Bugün duygularımızdan uzaklaştığımız, dijital dünyaya bu kadar yöneldiğimiz bir dönemde bence sanatı çok daha sıkı sahiplenmeliyiz. Sabancı Vakfı da tam bu amaçtan yola çıkıyor. Yarım asrı geride bırakırken, toplumsal gelişimi desteklediğimiz her alanda sanatın dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; sanat varsa diyalog var, değişim var, umut var. Bu ödüllerle, sevgili dedem Sakıp Sabancı’nın, sanatı insanı yücelten bir değer olarak görme inancını yeni kuşaklarla birlikte yaşatıyoruz.”

Törende konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Yasemin Nur Erkalır ise "Rahmetli Sakıp Sabancı'nın 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı tarafından 32 yıldır aralıksız sürdürülen Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, üniversitemiz için büyük bir gurur kaynağı olmanın ötesinde, bölümlerinden dereceyle mezun olan genç sanatçılarımıza da yeni ufuklar açıyor. Öğrencilerimizin sanatsal alanlardaki üstün başarılarını takdir eden bu prestijli ödül, onların potansiyellerini en üst seviyeye taşımalarına katkı sağlarken, sanatın topluma değer katma gücünü hepimize hatırlatıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak, Sabancı Vakfı'nın bu anlamlı desteğini çok kıymetli buluyoruz. Çünkü bu ödüller, öğrencilerimizin emeklerinin görünür olmasını sağlarken, genç sanatçılarımıza ilham veren bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Sanat, hayalle başlayan bir yolculuktur. Bu yolculukta öğrencilerimizin kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştürmeleri için onlara her zaman destek veren Sabancı Ailesi ve Sabancı Vakfı'na teşekkür ediyor; ödül alan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum." şeklinde konuştu.