Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir ve oyuncuları kimler?
Now TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dönemin atmosferini yansıtan kostümler ve mekanların dikkat çektiği tanıtım sonrası ''Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Now TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar konusu ve oyuncu kadrosu…
Now TV’nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar için geri sayım devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş’ın oturduğu dizinin senaryosunu Hande Altaylı kaleme alıyor. Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Nilsu Berfin Aktaş gibi oyuncuları buluşturan yapımın ilk tanıtımı yayınlandı. Peki, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar.
ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş’ın oturduğu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Dönemin atmosferini yansıtan kostümlerin ve gözalıcı mekanların gösterildiği tanıtım sonrası dizinin yayın tarihi araştırılmaya başlandı.
Ancak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Dizinin yayın tarihine ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ KONUSU
Entrika ve sırlarla dolu gerçek bir paşa ailesini konu alan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor.
Aralarında Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral’ın da olduğu Şakir Paşa Ailesi'nin sıra dışı yaşamları ve ilişkileri gözler önüne serilecek.
ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ OYUNCULARI,
Senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda;
Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt gibi oyuncular yer alıyor.