Sakız nasıl yapılır? Doğal malzemelerle sakız üretimi

Sakız; şekerli, şekersiz ve renkli renksiz herkesin çok fazla tükettiği bir alışkanlıktır. Tükettiği demek bir anlamda yanlış oluyor çiğnediği demek daha uygun olacaktır. Sakız yiyecek değildir sonuçta. Sakızın özellikle çocuklar için vazgeçilmez bir alışkanlık olması iyi midir? Bu tartışılır. Ama büyük bir rant piyasasına hakim olan sakız artık tüm çılgın üretimiyle sürümü devam eden bir maddedir. Sakızın çeşitleri saymakla bitmez. Bir de doğal sakızlar vardır doğanın içerisinde bazı ağaçların reçinesinden kendiliğinden oluşan.

Sakızın ağaçların sayesinde yapıldığını bilmek yeterlidir. Ağacın ürettiği doğal bir reçine sakız imalatında kullanılmaktadır. Bu ağacın adı Manilkara zapota ağacıdır. Bu ağaçta bulunan lateks kimyasal yollarla temizlenerek; içerisine tatlandırıcı, koku verici esanslar, nişasta ve şeker ilave edilerek günümüzdeki sakızlar oluşturulur. Ancak şeker içerdiği için aşırı diş çürüklerine neden olmaktadır.

Sakız eskiden ağaç reçinesinden imal edilirdi artık plastik ve sentetik kauçuktan yapılmaktadır.

Doğal Malzemeyle Sakız Üretimi: