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Sakız nasıl yapılır? Doğal malzemelerle sakız üretimi

Çocuk yetişkin pek çok birey için vazgeçilmez alışkanlıklardan bir tanesi de sakız çiğnemek... Şekerli şekersiz, aromalı aromasız, renkli renksiz onlarca sakız çeşidi dışında doğal sakızlar da vardır. Tabiatta bazı ağaçların reçinesinde bulunan sakız ham maddesi, yapılacak birkaç işlemle çiğnemeye hazır hale gelir. Peki sakız nasıl yapılır? Doğal malzemelerle sakız üretimi nasıl gerçekleşir? İşte merak edilen detaylar...

sakız nasıl yapılır?

Sakız; şekerli, şekersiz ve renkli renksiz herkesin çok fazla tükettiği bir alışkanlıktır. Tükettiği demek bir anlamda yanlış oluyor çiğnediği demek daha uygun olacaktır. Sakız yiyecek değildir sonuçta. Sakızın özellikle çocuklar için vazgeçilmez bir alışkanlık olması iyi midir? Bu tartışılır. Ama büyük bir rant piyasasına hakim olan sakız artık tüm çılgın üretimiyle sürümü devam eden bir maddedir. Sakızın çeşitleri saymakla bitmez. Bir de doğal sakızlar vardır doğanın içerisinde bazı ağaçların reçinesinden kendiliğinden oluşan.

Sakızın ağaçların sayesinde yapıldığını bilmek yeterlidir. Ağacın ürettiği doğal bir reçine sakız imalatında kullanılmaktadır. Bu ağacın adı Manilkara zapota ağacıdır. Bu ağaçta bulunan lateks kimyasal yollarla temizlenerek; içerisine tatlandırıcı, koku verici esanslar, nişasta ve şeker ilave edilerek günümüzdeki sakızlar oluşturulur. Ancak şeker içerdiği için aşırı diş çürüklerine neden olmaktadır.

Sakız eskiden ağaç reçinesinden imal edilirdi artık plastik ve sentetik kauçuktan yapılmaktadır.

Doğal Malzemeyle Sakız Üretimi:

  • Ağaç reçinesinden elde edilen sakız hamuru ile işlem başlar.
  • Bu sakız hamurunun içerisine renk verici şurup ve aroma eklenir.
  • Karışmaya başlayınca glikoz şurubu tat vermek için eklenir.
  • Sıvı olması nedeniyle sakız hamurunu yumuşak tutması için konulur.
  • Sonra toz halinde olan üzüm şekeri eklenerek harmanlanır ve iyice karıştırılır. Karışırken bir ısı oluşur.
  • Karışım ekmek hamuru haline gelince hazırdır.
  • Bu hamur şeritler halinde sıkılan bir makineye boşaltılır ve hamurlar kesilir.
  • Püskürtücü denilen makinelere gönderilir burada balonlu sakız şeklinde aynı boyutta kesilmeye başlanılır.
  • Burada ısı durumu yüksektir sonrasında soğutuculara alınarak soğutulur ve paketlenir.

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