Saklıkent - Kanyon kaç kilometre? Saklıkent - Kanyon arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu güzergah, harita üzerinde sadece bir rota değil, aynı zamanda Akdeniz'in bunaltıcı sıcağından, buz gibi suların aktığı, gökyüzünün daracık bir şeride dönüştüğü bir vahanın kalbine yapılan bir yolculuktur. Saklıkent, adının hakkını veren, binlerce yıl boyunca Eşen Çayı'nın (antik Xanthos Nehri) Torosların bu kolunu oyarak yarattığı, 18 kilometre uzunluğunda devasa bir jeolojik oluşumdur. Muğla ile Antalya illeri arasında doğal bir sınır çizen bu kanyon, sadece bir gezi noktası değil, aynı zamanda bir macera, serinleme ve doğayla bütünleşme deneyimidir. İşte detaylar…

FETHİYE - SAKLIKENT KANYONU KAÇ KİLOMETRE?

Saklıkent Kanyonu'na ulaşım için en popüler ve en yakın ana merkez, Muğla'nın Fethiye ilçesidir. Fethiye - Saklıkent Kanyonu kaç kilometre sorusunun yanıtı, Fethiye merkezden kanyona olan uzaklığın yaklaşık 45 ila 50 kilometre arasında değişmesidir.

Peki, Fethiye - Saklıkent Kanyonu ne kadar sürede gidilir? Bu 45-50 kilometrelik mesafe, özel araçla son derece konforlu ve manzaralı bir yoldan gidildiği için, trafik durumuna bağlı olarak ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir.

Fethiye'den Saklıkent Kanyonu'na Nasıl Gidilir? Fethiye merkezden Antalya yönüne (D400 karayolu) doğru yola çıkılır. Yaklaşık 25-30 kilometre sonra, Kınık mevkisine gelindiğinde, Tlos Antik Kenti ve Saklıkent yönünü gösteren ana kavşaktan kuzeye, yani dağlara doğru sapılır. Bu sapağa girdikten sonra, yaklaşık 15-20 kilometrelik bir köy yolu, sizi doğrudan Saklıkent Milli Parkı'nın otoparkına ve girişine ulaştırır. Bu yolculuk için Fethiye'den birçok ulaşım alternatifi mevcuttur. En yaygın olanı, Fethiye merkezden kalkan günübirlik tur otobüsleridir. Bu turlar genellikle Saklıkent'i, Tlos Antik Kenti'ni ve Yakapark'ı birleştiren bir program sunar. Daha bağımsız gezginler için ise, Fethiye otogarından kalkan ve Saklıkent'e giden dolmuşlar (minibüsler) bulunur. Elbette, özel araç veya taksi ile de ulaşım son derece kolaydır. KAŞ - SAKLIKENT KANYONU KAÇ KİLOMETRE? Kanyona ulaşım için popüler olan bir diğer ana merkez ise Antalya'nın Kaş ilçesidir. Kaş'tan yola çıkanlar için güzergah Fethiye'ye göre biraz daha uzundur. Kaş - Saklıkent Kanyonu kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 65 kilometredir.