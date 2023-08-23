Sakra filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?
Sakra filmi 23 Ağustos Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu, Sheng Lingzhi, Zhu Wei, He Ben, Chen Li, Shen Lejing, Xu Yifan kaleme aldığı film Donnie Yen tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Sakra aksiyon, macera türünde bir filmdir. İşte Sakra filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazıralanan Sakra filmi 2023 yılında vizyona girmiştir. Sakra filminin başrollerini; Donnie Yen, Chen Yuqi, Cya Liu paylaşmaktadır. Peki, "Sakra filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?" İşte Sakra filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
SAKRA FİLMİNİN KONUSU NE?
Qiao Feng, gezici dövüş sanatçılarından oluşan bir grubun saygın lideridir. Haksız yere cinayetle suçlanıp sürgüne gönderildikten sonra Qiao Feng, kendi gizemli köken hikayesi ve onu gölgelerden yok etmeye çalışan bilinmeyen düşmanlar hakkında cevaplar aramak için kaçmaya başlar.
SAKRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Donnie Ye
Yuqi Chen
Cya LiuCya Liu
Yase Liu
Yue WuYue Wu
Kara Wai
Eddie Cheung
Yuming Du