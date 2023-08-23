Sakra filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Sakra filmi 23 Ağustos Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu, Sheng Lingzhi, Zhu Wei, He Ben, Chen Li, Shen Lejing, Xu Yifan kaleme aldığı film Donnie Yen tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Sakra aksiyon, macera türünde bir filmdir. İşte Sakra filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Habertürk Giriş: 23.08.2023 - 18:34 Güncelleme: 23.08.2023 - 18:34 facebook

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