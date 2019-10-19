Salatalık turşusu nasıl yapılır?

Salatalık turşusu yaparken, seçilen salatalık türü önemlidir. Badem, kornişon veya Çengelköy çeşitleri turşu için idealdir. Büyük salatalıklar turşuda çok tercih edilmez sebebi ise; çekirdekli ve iri olanlar sirkeyle yumuşar ve turşunun sertliği o çeşitte istenilen gibi olmaz. Bu yüzden iri salatalıklardan turşu yapmamanızı öneririz.
Salatalık turşusu tarifi malzemeleri
- 3 kg Salatalık ( badem, Çengelköy, kornişon çeşitleri olabilir )
- 1 Baş sarımsak
- Yarım demet maydanoz
- 2 Su bardağı sirke
- 6 Yemek kaşığı iri tuz
- 1 Tatlı kaşığı limon tuzu
- 1 Yemek kaşığı kadar nohut
- Yaklaşık 8-9 bardak su
Salatalık turşusu tarifi yapılışı
- Salatalıklar saplarından ayıklanır, bir bıçak yardımıyla birkaç delik açılır.
- Turşu kurulacak bidona 5-6 adet yerleştirilir.
- Sonra nohut ve sarımsaklardan ilave edilir.
- Tekrar salatalıklardan 5-6 adet koyup aralarına nohut ve sarımsak koyularak tüm malzemeler bu şekilde yerleştirilir.
- Tüm malzemeler yerleştirildikten sonra üzerine maydanozlar konur.
- Tuz, sirke ve limon tuzu suyla karıştırılarak malzemelerin üzerine gelecek şekilde dökülür.
- Karanlık yerde 10-15 gün bekletilen turşu hazır.
- Afiyet olsun.
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