Salatalık turşusu nasıl yapılır?

Salatalık turşusu yaparken, seçilen salatalık türü önemlidir. Badem, kornişon veya Çengelköy çeşitleri turşu için idealdir. Büyük salatalıklar turşuda çok tercih edilmez sebebi ise; çekirdekli ve iri olanlar sirkeyle yumuşar ve turşunun sertliği o çeşitte istenilen gibi olmaz. Bu yüzden iri salatalıklardan turşu yapmamanızı öneririz.

Salatalık turşusu tarifi malzemeleri

3 kg Salatalık ( badem, Çengelköy, kornişon çeşitleri olabilir )

1 Baş sarımsak

Yarım demet maydanoz

2 Su bardağı sirke

6 Yemek kaşığı iri tuz

1 Tatlı kaşığı limon tuzu

1 Yemek kaşığı kadar nohut

Yaklaşık 8-9 bardak su

Salatalık turşusu tarifi yapılışı