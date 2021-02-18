Kandillerde, mübarek günlerde, özellikle cuma ibadetlerinde önemli bir yeri olan salavat nedir, nasıl getirilir, anlamı nedir? Son peygamber Hz. Muhammed’e ve onun soyundan gelenlere (Ehl-i Beyt) saygı bildirmek için Müslümanlar tarafından okunan dua anlamına gelen salavatın Müslümanlar için sevabı büyüktür. Cuma günü salavat getirmenin faziletleri nelerdir? İşte en yaygın salavat...

SALAVAT NEDİR?

Salavat, Hz. Muhammed’e ve onun soyundan gelenlere (Ehl-i Beyt) saygı bildirmek için Müslümanlar tarafından okunan dualara denir.

Genellikle Hz. Muhammed’in ismi söylendikten hemen sonra "sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklinde söylenen salâvat, yazıda ise "s.a.v.", "s.a.s." veya "s.a." olarak kısaltılır, "Allah'ın dua ve selamı onun üzerine olsun" anlamına gelir. "Sallallâhu aleyhi ve sellem" ifadesinin yaygın kullanımıdır.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR, ANLAMI NEDİR?

Salavat en kısa şekli ile "Âllâhümme salli alâ Muhammed." cümlesi ile getirilir. Salavat Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." demektir.

EN YAYGIN SALAVAT

En yaygın biçimleri "Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed" ile "Sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklindedir. Kur'an’da Ahzab Suresi’nin 56. ayetinde Allah ve meleklerin Hz. Muhammed’e salâvat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salat ve selâm okumaları istenir. Müslümanlarda namaz içinde tahiyyata oturunca, namazdan sonraki dualarda, çeşitli dualarda (Mevlid) ve Hz. Muhammed’in adını söyleyince ya da yazınca ona salavat okurlar.

REGAİP KANDİLİ'NDE SALAVAT SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Salavat getirmek günahların affedilmesine vesile olur.

Salavat getiren kişinin üzerine Allah'ın rahmeti iner.

Salavat getiren kişinin ismi HZ. Muhammed'e (S.A.V) iletilir.

Salavat getiren kişi fakirlik görmez.

Salavat getiren kişi huzurlu hisseder.

Salavat getiren kişi kötülülerden korunur.

SALAVAT İLE İLGİLİ AYET

Âyet-i kerimede buyrulur:

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü'minler, siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

Cenâb-ı Hak ve sayılarını O'ndan başka kimsenin bilemediği melekleri, Peygamber Efendimize -sallâllâhu aleyhi ve sellem- devamlı salât etmektedirler. O hâlde biz de hayatımızın her ânında Resûlullah'ı -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hatırlamalı, O'na tam mânâsıyla teslîm olmalı ve çokça salât ü selâm göndermeliyiz. Zira "İsim, müsemmâyı celbeder." hakîkati mûcibince her salevât-ı şerîfe, bize Peygamber Efendimizin -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yüksek ahlâkını, müstesnâ fazîletlerini hatırlatarak Oʼnunla kalbî irtibâtımızı daha canlı tutmamızı temin eder.