Sri Lanka (1972 öncesindeki ismiyle Seylan, İslami kaynaklarda ise Serendip),Hint yarımadasının açıklarında gözyaşı damlası görünümdeki ada ülkesi. On sekizinci yüzyıl sonundan bağımsızlığını kazandığı 1948 yılına kadar İngiltere'nin en önemli kolonilerinden biri. 1870'lerden itibaren dünyanın en önemli çay üreticisi. Fakat Sri Lanka tıpkı dün olduğu gibi terör olaylarıyla biliniyor.

Ülkede 25 yıl süren iç savaşın faili olan Tamil-Eelam Kurtuluş Kaplanları örgütü veya kısaca Tamil Kaplanları (Liberation Tigers of Tamil Eelam) 1976'da kuruldu. Sokak çatışmaları ve suikast eylemleriyle ün yaptı. Ne yazık ki bombalı yeleği de terör tarihine miras bıraktı. Örgüt, bağımsızlık talebiyle 1980'lerden 2009 yılına kadar süren iç savaşta dünya kamuoyunun önemli tartışma başlıklarından biri oldu.

Tamiller, Hindistan'ın güneybatısındaki Tamil Nadu eyaletinde ve Sri Lanka'nın kuzeyinde yaşayan etnik bir grup. Hindistan Başbakanı Rajiv Gandi ve Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranasinghe Premadasa cinayetlerinin faili olduğu belirtilen Tamil Kaplanları, Hindistan, ABD ve Avrupa Birliği tarafından 'terörist örgüt' şeklinde kabul ediliyor.

21 NİSAN 1987'DE DE BENZER SALDIRI

Örgüt, 1987 yılının 21 Nisanı'nda başkent Colombo'da bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlemiş ve 106 kişinin ölümüne yol açmıştı. 20 Nisan 2009'da Sri Lanka hükümeti Tamillere "24 saat içinde şartsız silah bırakma ve teslim olma" çağrısında bulunmuş, akabinde örgütün bütün üst düzey kadrosunu imha etmişti.

Asya'daki diğer topluluklar arasında yaşanan toplumsal çatışmaların bir benzerinin yaklaşık 22 milyon nüfuslu Sri Lanka'da da çıkarılmak istendiğinin işaretleri uzun zamandır hissediliyordu. Mart 2018'de meydana gelen son olaylar, Sri Lanka'nın yeni bir sürecin içine çekilmeye çalışıldığını göstermişti.

22 Şubat'ta bir Budist ve Müslüman bir şoförün karıştığı kaza sonrasında çıkan kavgada Budist şoförün ciddi derecede yaralanması, 2018'deki olayların fitilini ateşlemişti. Bu gerginlik sonrasında yerel Sinhala Budistler ve Müslümanların devreye girmesiyle olaylar yatıştırılmıştı. Fakat yaralının hayatını kaybetmesiyle bir anda organize olan gruplar, 3 Mart'ta Müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerden Ampara'da camilere saldırdı. Bölgede 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

7 İNTİHAR EYLEMCİSİ DÜZENLEDİ

Sri Lanka'da Paskalya gününde kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarını 7 intihar eylemcisinin gerçekleştirdiği bildirildi.

Adli Tıp Kurumu yetkilisi Ariyananda Welianga, dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana Kilisesi ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine düzenlenen 6 bombalı saldırıyı 7 intihar bombacısının gerçekleştirdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Welianga, olay yerinden toplanan benden parçaları üzerinde yapılan analizlerde saldırıların intihar eylemi olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Shangri-La otelinde iki bombacının, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde birer ve St. Anthony, St. Sebastian ve Meryem Ana kiliselerinde de birer canlı bombanın beden parçalarının bulunduğunu ifade eden Welinga, Kolombo'nun banliyölerindeki bir konukevi ve üst geçit yakınında meydana gelen patlamaların araştırıldığını kaydetti.