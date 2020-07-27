Salgın sonrası hedef Avrupa pazarı

AA

Türkiye'nin ev tekstili ihracatının önemli bölümünü karşılayan Denizli'de tekstil firmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında Avrupa pazarına ihracatı artırmayı hedefliyor.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde özellikle ev tekstili ihracatında yaşananlar ve hedefler hakkında değerlendirmede bulundu.

Kentten tüm sektörlerde yapılan ihracatın ocak ve şubat ayında arttığı, 10 Mart'tan itibaren salgınla birlikte yavaşladığını anlatan Memişoğlu, nisan ve mayıs aylarında dünyada ticaretin durma noktasına geldiğini hatırlattı.

Haziran ayında işlerin yeniden açıldığını dile getiren Memişoğlu, "Haziran ayında Türkiye ihracatı yüzde 15,8 artarken Denizli'nin ihracatı yüzde 19,9 artı verdi. Ancak ocak- haziran dönemini geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16,5 eksiyle kapattık. Temmuz ayında rakamlarımız normal seviyelerde devam ediyor. İnşallah ay sonunda güzel haberlerle kapatırız diye umuyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Yıl başında bu yıl için ihracatı yüzde 8-10 artırmayı hedeflemiştik. Maalesef bu yıl 2 ay kayıp. En azından geçtiğimiz yıla yakın bir ihracat yapabilmek için çabalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Umuyorum yılın ikinci yarısında eksi olma ihtimalini kapatabilme anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Hızlı sipariş avantajı

Sağlık Bakanlığının salgın sürecini çok iyi yönettiğini, tedbirlere uyulduğu müddetçe de bunun başarıyla atlatılacağını ifade eden Memişoğlu, ev tekstiliyle hazır giyim ve konfeksiyonda yılın geri kalanında iyi bir performans yakalamayı beklediklerini dile getirdi.

Özellikle Avrupa pazarında hareketliliğin görüldüğüne işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Nihayetinde bir gün bu konu bitecek. Bittiğinde biz bu mücadeleden başarıyla çıkmış ülkelerden bir tanesi olacağız. İhracat yönünden bakacak olursak özellikle Avrupa'ya ihracatımızın artmasını bekliyoruz. Çünkü Çin'den, Pakistan'dan, Hindistan'dan yapılan ithalatlarda insanlarda o ülkelere karşı bir negatif algı oluştu. Bu bizi Avrupa pazarında daha şanslı hale getiriyor. Bir de Avrupa'da ticaretin biraz daralmış olması, sipariş miktarlarının düşmesini yanında getiriyor ve böylece bu da bizim daha küçük miktarlarda daha hızlı servis verebilmemiz nedeniyle ihracat şansımızı artırıyor. Yılın ikinci yarısının daha az bir kayıpla kapatılması anlamında bence bu da etken olacaktır diye düşünüyorum."

e-İhracat portföyü artıyor

DENİB Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu ise salgın sürecinde havlu ve bornoz ihracatında önemli bir düşüş görmediklerini ifade etti.

Bu ürünlere talebin artmasının sevindirici olduğunu belirten Uzunoğlu, tüketicinin yaşadığı, Uzakdoğu mallarına karşı tedirginliğin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa ülkelerine hızlı teslimat yapabilmesinin de bu süreçte önemli avantaj getireceğini kaydetti.

Uzunoğlu, Denizlili tekstil ihracatçısının salgın sürecinde internet üzerinden pazarlama ve satış konusunda da kabiliyetlerini geliştirdiğini, e-ticaret portföyünün hızla büyüdüğünü de sözlerine ekledi.

Rakamlar artıyor

Denizli İhracatçı Birlikleri kanalıyla haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 24 artışla 79,5 milyon dolar, tekstil ve ham maddelerinde ise yüzde 19,7 artışla 23 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Kentin en önemli ihraç ürünlerinden çarşaf ve nevresimde yüzde 42 artışa 21,7 milyon dolar, havluda yüzde 5 artışla 25 milyon dolar ve bornozda yüzde 6 artışla 7,2 milyon dolarlık dış satım grafiği yakalandı.