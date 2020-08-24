Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını tüm hayatımızı etkilediği gibi tüketici alışkanlıklarını ve yeni oluşan koşullar sebebiyle iş yapış şekillerimizi de aynı oranda etkiledi. Enflasyondan arındırıldığında sigortacılık sektörünün reel büyüme hızının yüzde 4 olarak gerçekleştiğini ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. Baturalp Pamukçu, sektörün hayat dışı branşlarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla toplam yüzde 11’lik bir büyüme kat ettiği ifade etti.

Sektörde hayat dışı branşlar incelendiğinde Covid-19'un en büyük etkisinin kasko başta olmak üzere oto sigortalarına yansıdığının dikkat çektiğini aktaran Pamukçu, "Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, Ocak-Mayıs 2020 döneminde nominal olarak yüzde 0.09 daralan kara araçları branşındaki reel daralma ise yüzde 10 olarak gerçekleşti. 2020 yılının ilk 5 ayında yüzde 2 büyüyen kara araçları sorumluluk branşının prim üretimindeki reel düşüş yüzde 8’leri buldu. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci seyahat sağlık branşını da olumsuz yönde etkilemiş olup, ilgili branşta sektör genelinde geçen yıla kıyasla nominal olarak yüzde 52’lik bir küçülme görülüyor" diye konuştu.

YÜZDE 10'LUK BÜYÜME

Türk Nippon Sigorta'nın ise 2020 Mayıs sonu itibarıyla, 335.4 milyon TL’lik prim üretimi gerçekleştirerek, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10’luk bir büyüme gerçekleştirdiğinin altını çizen Pamukçu, şunları kaydetti: "2020 Mayıs sonu şirket üretimimiz bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, içinde bulunduğumuz pandemi sürecine rağmen yangın ve doğal afetler branşında yüzde 30’luk, genel zararlar branşında yüzde 69’luk ve kara araçları sorumluluk branşında yüzde 18’lik bir büyüme kat ettiği görülmektedir. Bu sonuç, pandemi sürecinde yaşanan tüm zorluklara rağmen şirketimizin iyi bir yol kat ettiğinin en önemli göstergelerinden biridir. Türk Nippon Sigorta olarak, sigorta sektörünün büyümesinde en büyük katkıyı sağlayan acentelerimizi bu dönemde, mevcut iş süreçlerini kolaylaştırarak, destek paketlerimizin sürelerini uzatarak ve ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olarak desteklemeye devam edeceğiz. Türk Nippon Sigorta'nın yılın ilk 5 ayında yüzde 69 büyüme sağladığı genel zararlar branşı cam kırılması, hırsızlık, elektronik cihaz, sera, inşaat ve makine montaj sigortalarını kapsıyor.