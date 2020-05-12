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'Bakliyatın dünyadaki raf bedeli 100 milyar dolara ulaştı'

Covid-19 virüs salgını sonrasında bakliyat sektörünün geleceğinin masaya yatırıldığı bir konferansa konuşmacı olarak katılan Hakan Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bahçeci, son beş yılda bakliyatı tanıtmak için yaptıkları çalışmaların sonuç verdiğini ve bakliyat ürünlerinin tüm dünyadaki toplam raf bedelinin 100 milyar dolara ulaştığını belirtti. Küresel salgında arz yetersizliğine karşın talebin patladığını, fiyatların yaklaşık yüzde 40 oranında arttığını belirten Bahçeci, bireysel izolasyon kısıtlamalarıyla evlerine kapanan insanların faydalı ve sağlıklı protein kaynağı olarak bakliyat stokladıklarını, bu sebeple bakliyat satışlarının makarna ve konserve satışlarını geride bıraktığını sözlerine ekledi

Hakan Agro
HABERTURK.COM

Hakan Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bahçeci, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının sektörün dinamiklerini derinden etkilediğini ifade ederek, son beş yılda bakliyatı tanıtmak için yaptıkları çalışmaların sonuç verdiğini ve bakliyat ürünlerinin tüm dünyadaki toplam raf bedelinin 100 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Bakliyat sektörünün geleceğinin masaya yatırıldığı bir konferansa konuşmacı olarak katılan Bahçeci, küresel salgında arz yetersizliğine karşın talebin patladığını, fiyatların yaklaşık yüzde 40 oranında arttığını belirtti.

Hakan Bahçeci, bireysel izolasyon kısıtlamalarıyla evlerine kapanan insanların faydalı ve sağlıklı protein kaynağı olarak bakliyat stokladıklarını, bu sebeple bakliyat satışlarının makarna ve konserve satışlarını geride bıraktığını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE TARIMDA ÜRETİM VE LOJİSTİK MERKEZİ OLABİLİR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın attığı adımları stratejik açıdan önemli ve değerli bulduklarını belirten Hakan Bahçeci, özellikle üreticilerin desteklenmesiyle son iki yılda nohut ve mercimek rekoltesinde ciddi anlamda yükseliş gözlendiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin gelecek iki yıl içinde kaybettiği pazarları geri kazanacağını öngördüklerini dile getiren Hakan Bahçeci, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yönetiminin faaliyet alanındaki ürün piyasalarını regüle etme görevini başarıyla yerine getirdiğini söyledi. Hakan Bahçeci akılcı politikalar ve kaynaklarını verimli kullanma stratejisini benimseyen Türkiye’nin gelecek beş yıl içinde tarımda üretim ve lojistik merkezi olabileceğini vurguladı.

Bakliyatı en iyi işleme kültürünün Türkiye’de olduğunu anımsatan Hakan Bahçeci, rekabette geri kalmamak için dünyadaki yeni akımları iyi analiz etmek gerektiğini dile getirdi. Bakliyat unlarıyla katma değerli ürün geliştirme için ar-ge çalışmalarına yönelmenin önemine dikkat çeken Hakan Bahçeci, vegan ürünler geliştirip pazarlayan Amerikan markalarının kısa zamanda elde ettikleri ciro başarılarını örnek olarak gösterdi.

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