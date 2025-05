Salon İKSV'den ilkbaharın son konserleri

Salon İKSV ilkbahar sezonunu üç konserle kapatmaya hazırlanıyor.

30 Mayıs Cuma Cem Yıldız, Oh Voyage ve Yazz ile İtalya’dan SINCASA, 31 Mayıs Cumartesi akşamı New Wave, R&B ve dans stillerini harmanlayan Nourished by Time, 2 Haziran Pazartesi akşamı ise post-punk, pop duygusallığı ve elektronik müziğin hayali ritimleriyle harmanlanan transandantal performansıyla Chanel Beads, Salon sahnesinde olacak.

+1 Sunar: SINCASA Salon’da: Cem Yıldız, Oh Voyage, Yazz

30 Mayıs Cuma, 22.00

SINCASA gecesinin açılışını Amsterdam merkezli ancak kökleri İstanbul’a uzanan Oh Voyage yapıyor. Geleneksel Ort Doğu enstrümanlarını canlı performanslarına entegre eden grup, “Gitsek” ve “Inna Inna” gibi teklileriyle tanınıyor. Analog synthesizer’larla zenginleştirdikleri canlı enstrüman performanslarıyla Salon İKSV’yi hem İstanbul sokaklarına, hem de enerjik bir gece kulübüne dönüştürmeye hazırlanıyorlar. Ardından Anadolu’nun geleneksel müziğini elektronik synthle buluşturan, çağımızın gezgin müzisyenlerden “Acid Dede” lakabıyla da tanınan Cem Yıldız sahnede olacak. Montreux Jazz Festivali, Sonar Barcelona, Avrupa ve Türkiye’deki önemli elektronik ve dünya müziği festivallerinde sahneye çıkan sanatçı, “Stil”, “Ejma” ve “Atlas” parçalarıyla tüm dünyaya ismini duyurdu. Ritmik ve şamanik öğelerle bezeli sürprizlerle dolu albümüyle, Salon İKSV izleyicisini büyüleyici bir müzikal yolculuğa davet ediyor. Gece, Yazz’ın DJ setiyle sonlanacak.