Salon İKSV yeni sezonu için kapılarını 28 Eylül'de açıyor

Salon İKSV, sonbahar sezonunda da alternatif müziğin başarılı isimlerini ve yeni yetenekleri ağırlamaya hazırlanıyor. Salon sahnesi bu yıl farklı müzik türlerinden isimlerin yanı sıra, ilk kez +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’nde seyircilerle buluşan ve çok sevilen Komedi Salonu etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Salon’un sonbahar sezonu, Saturday Night Live hayranlarının yakından tanıdığı, Emmy adayı Portlandia dizisinin yaratıcılarından, komedyen, yazar, yapımcı ve müzisyen Fred Armisen’in müzikli komedi şovu Comedy for Musicians but Everyone is Welcome ile 28 ve 29 Eylül’deki iki gösteriyle kahkahalar eşliğinde başlayacak.

REKLAM Salon’un yıl sonuna kadar ağırlayacağı isimler arasında kökleri Filistin’e uzanan, günümüz avant-pop sahnesinin en ilginç sanatçılarından Lana Lubany; yılın keşfi olmaya aday İngiliz dörtlü OMA; Yunanistan’ın güncel indie-pop öncüsü Monsieur Minimal; elektronik müzikle tutku dolu ilişkisini her notasında hissettiren Hollandalı müzisyen Thomas Azier ve güneşli, hedonist Fransız Rivierası’ndan Bon Entendeur yer alıyor. Bağlamacı ve multi-enstrümantalist Derya Yıldırım’a dünyanın dört bir yanından müzisyenlerin katıldığı saykedelik müzik kolektifi Derya Yıldırım & Grup Şimşek de Salon’un sonbahar programında.

Konser Programı +1 Komedi Salonu Sunar: Fred Armisen’s “Comedy for Musicians but Everyone is Welcome” 28 Eylül Cumartesi 21.00 29 Eylül Pazar 19.00 Emmy adayı Portlandia dizisinin yaratıcılarından, komedyen, yazar, yapımcı ve müzisyen Fred Armisen, müzikli komedi şovu “Comedy for Musicians but Everyone is Welcome” ile Salon’un sonbahar sezonunu kahkaha ve müzik eşliğinde açılıyor. Saturday Night Live hayranları tarafından 11 sezon boyunca izleyenleri kırıp geçiren taklit ve karakterleriyle hatırlanan Armisen’in komedi kariyerinden önce, Şikagolu post-punk grubu Trenchmouth ve Blue Man Group’la başlayan bir müzisyenlik geçmişi de bulunuyor. HBO’nun Los Espookys (yazar, oyuncu ve yapımcı) ve Our Flag Means Death (oyuncu) dizileri, Judd Apatow’un The Bubble’ı (oyuncu), Amazon’un Forever’ı (oyuncu ve yapımcı), gişe rekorları kıran animasyon filmi Super Mario Bros (seslendirme), kendisine iki Emmy adaylığı getiren IFC şovu Documentary Now (yazar, oyuncu, yapımcı) ve daha pek çok başka yapım Armisen’in imzasını taşıyor. Çok yakında ikinci sezonuyla ekranlara dönecek Netflix hiti Wednesday’de Uncle Fester rolüyle karşımıza çıkacak olan Armisen, yine ikinci sezonunu sabırsızlıkla beklediğimiz bir diğer Netflix yapımı Unstable’da Rob Lowe ile birlikte oynuyor. “Comedy for Musicians but Everyone is Welcome”, Armisen’in müzikal kabiliyetlerini de sergilediği ilk hibrit stand-up komedisi, Netflix’te de yayımlanan Standup for Drummers performanslarına dayanıyor. Bu şovda Salon dostlarını, müzisyen hayatının komik kesitlerine dair kurnaz gözlemler ve şaşılacak derecede iyi bir indie müzik performansı bekliyor. Tamamen İngilizce gerçekleştirilecek performansta çeviri desteği bulunmayacak.

Garanti BBVA Konserleri: Monsieur Minimal 19 Ekim Cumartesi 21.00 Haziran sonunda +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’ne komşudan konuk olan ve kişisel müzik listelerimize hızlı bir giriş yapan, Yunanistan’ın güncel indie-pop öncüsü Monsieur Minimal 2008’de önce Lollipop albümünden “Love Story” ile genç aşıklara eşlik etti. Sahnede geçen uzun yılların ardından gelen ilk albümünden sonra Atina’ya taşınan sanatçının, şehrin karanlık ruhunu müziğine yansıttığı Pasta Flora ve Minimal to Maximal albümleri de burada doğdu, ama onun en karanlık hâlini 2015’te çıkardığı dördüncü albümü High Times’da dinledik; “Gaidadelic” ile ruhumuzun en kuytu köşelerine kadar uzandı. 2020’de gelen “East” ve “hysteria” sözcüklerini birleştirdiği Easteria albümünün ardından, soul, funk, disko ve indie’den ustalıkla ödünç aldığı unsurlarla kariyerinin başat albümlerinden olacağı belli Seven’ı 6 Haziran’da çıkardı. Monsieur Minimal, akılda kalıcı melodileri sevenler için sonbaharda yeniden İstanbul’a, 60 ve 70’lerden alınmış rüya kesitleri, vintage synth ve gitarlar, şehvetli bir vokal ile bu sefer Salon’a geliyor.

+1 Sunar: Thomas Azier 26 Ekim Cumartesi 21.00 Elektronik müzikle tutku dolu ilişkisini her notasında, ağzından çıkan her sözcükte hissettiren Hollandalı müzisyen, besteci ve yapımcı Thomas Azier, aralarında Diplo ve Stromae gibi isimlerin de yer aldığı birçok sanatçıyla çalıştı. Henüz 19 yaşındayken, kendi müzikal kimliğini bulmak amacıyla doğduğu Hollanda’dan Berlin’e taşınan sanatçı, Berlin’in tekno kulüplerinden aldığı ilhamla ilk albümü Hylas’ı 2014’te yayımladı. 2017’de yayımlanan ikinci albümü Rouge’un yaratım sürecinde sonradan taşındığı Paris büyük rol oynadı. Her iki albümü de Hollanda’nın en prestijli müzik ödüllerinden Edison Ödülü’ne layık görülen müzisyenin Paris’ten New York’a, Berlin’den Amsterdam’a uzanan yolculuğu dizüstü bilgisayar ve USB mikrofon ile otellerde ve kiralık dairelerde kaydettiği Stray’e hayat verdi. Love, Disorderly’de kelime oyunlarına başvurdu, A Collection of Broken Ideas’da 20’şer dakikalık iki caz doğaçlamasına yer verdi, The Inventory of Our Desire ile pandemiden çıkışı kutladı. Thomas Azier, beş yıl önce Türkiye’deki ilk konserini verdiği Salon’a dönüyor.

+1 Sunar: Bon Entendeur 1 Kasım Cuma 21.00 2 Kasım Cumartesi 21.00 Saklı kalmış disko klasiklerini bulup çıkarma ve yeniden yorumlamaya hevesli iki arkadaş ve müzikseverin sahne ismi olan Bon Entendeur, güneşli, hedonist Fransız Rivierası’ndan gelen bir müzik kolektifi. 2019’daki çıkış albümleri Aller-Retour, 60 ve 70’lerden şarkıların, dönem politikacılarının demeçleri gibi envai çeşit kültürel malzemeyle birlikte mikslenmiş versiyonlarından oluşuyordu. Bu amatör çalışmaları izleyen albümleri tam bir zaferdi: Bir platin plağa, platin satan “Le temps est bon” teklisi gibi hitlere sahip oldu. Albümü Londra’daki Electric 218K Brixton, Francofolies de Montréal ve France Rock’ın New York Central Park’taki yaz festivalini de kapsayan yok satan bir tur izledi. Dinleyenleri dansa kaldıran, gündüzü geceye çeviren ikinci albüm Minuit’nin ardından Salon’a da konuk olan ikili, iki yıl boyunca yeniden stüdyoya kapandı, Fransa’nın müzik mirasının kuytu köşelerine indi ve on iki şarkıdan oluşan Rivages isimli bir hazineyle gün yüzüne çıktı.

+1 Sunar: Lana Lubany 22 Kasım Cuma 21.00 Kökleri Filistin’e uzanan, Amerikalı fakat İngiltere’de yerleşik, günümüz avant-pop sahnesinin en ilginç sanatçılarından Lana Lubany 90’ların başında doğdu. Klasik müzikten folk ve dream pop’a kadar uzanan müzik merakı onu kendi elektronik prodüksiyonlarını yapmaya yönelten sanatçı Arapça ve İngilizce vokaller üzerine modern dokunuşların öne çıktığı eklektik, iki dilli, alternatif bir pop yapıyor. Lubany’nin alametifarikası olan buğulu sesi onu şimdiden The Guardian, NME gibi yayınların radarına soktu, BBC Introducing’de geniş bir dinleyici kitlesiyle tanıştırdı. 2022’deki teklisi “The Snake” ile Arap ve Batı etkilerini harmanlayan müziğine dikkatleri çekti. Bir sanatçı, söz yazarı ve prodüktör olarak büyümeye, eleştirmenlerden övgüler almaya ve yeni üretimleriyle merak konusu olmaya devam eden Lana, ardından “Sanity” ve “Clones” çok sevildi. 2023’teki ilk kısaçaları The Holy Land ile avant-pop sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Derya Yıldırım & Grup Şimşek 23 Kasım Cumartesi 21.00 Bağlamacı ve multi-enstrümantalist Derya Yıldırım, Hamburg’un çokkültürlü bir mahallesinde dünyaya geldi ve ailesinin yanı sıra komşu toplulukların kültür ve müziğinden etkilendi; piyano, saksofon ve gitarın yanında bağlama öğrendi. 2014’te başlayan Derya Yıldırım ve Grup Şimşek birlikteliği, yoluna iki albüm ve bir kısaçalar ile devam etti. Anadolu folk, 1970’ler Türkçe rock, saykedelya, pop ve cazı altın oranda karıştırma becerileriyle Almanya’da müthiş bir üne sahip olan grup, büyük ölçüde davulcu, perküsyoncu, besteci ve marimba sanatçısı Greta Eacott’un katkıları sayesinde, 1960’lar ve 70’lerin Anadolu etkilerini çağdaş bir beste ve ritim yaklaşımıyla yorumluyor. Bu yaz Big Crown Records ailesine katılan ve 2025 baharına yeni albümlerinin müjdesini veren, dünyanın dört bir yanından müzisyenlerin katıldığı saykedelik müzik kolektifi Derya Yıldırım & Grup Şimşek şimdi ise büyük Amerika turunun hemen ardından ve yeni albümün hemen öncesinde Salon’da.

+1 Sunar: OMA 7 Aralık Cumartesi 21.00 Hip-hop’a büyük bir tutkuyla yaklaşıyor olsa da enstrümanların başrolde olduğu müzikleri Wax Poetic’e veya İngiltere’nin meşhur trip-hop akımına da göz kırpan OMA, İngiltere’nin zengin müzik sahnesinin yeni cevherlerinden. Yaratıcı enerjileri enstrüman hakimiyetlerinde zirve yapan İngiliz dörtlü OMA sektörde tek başına yürümeyi tercih etti, müzikal yolculuklarına Instagram ve TikTok’ta viral olan Dr Dre, Nas, MF DOOM, Lauryn Hill, 2Pac ve pek çok başka hip-hop efsanesinden klasik parçaların yeniden yorumlarıyla adım attı. Bir fırtına etkisi yaratan bu cover’ları ilk albümleri Bread ’n’ Butter’a hayat verdi. Albümü Taboo (Black Eyed Peas), Harry Mack, Shing02, SiR ve güneyli hip-hop efsanesi Bun B gibi sanatçılarla sahne performansları ve işbirlikleri izledi. Yılın keşfi olmaya aday OMA, herkesi şaşırtacak ve bir o kadar da eğlendirecek bir performansla Salon sahnesinde olacak.

BİLETLER 29 AĞUSTOS'TA SATIŞTA Salon İKSV'nin sonbahar sezonu biletleri 28 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 29 Ağustos Perşembe günü saat 14.30'da genel satışa açılacak. Biletler Passo'dan ve İKSV gişesinden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) alınabilecek. Öğrenci bileti fiyatları Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında 20 TL olacak.