'Şalvar Davası' filminden sahne paylaştı; hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Adana’da yaşayan 44 yaşındaki Ali Çapar, sosyal medya hesabından Şener Şen ve Müjde Ar'ın başrollerini oynadığı ‘Şalvar Davası’ filminden bazı sahneleri paylaştı. 3 ay önce bu sahnelerin paylaşılması nedeniyle Müjde Ar'ın avukatları tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçundan Çapar hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Polis merkezine çağrılan Ali Çapar’ın ifadesi alındı. Çapar, paylaşımları 3 ay önce eğlence amaçlı yaptığını, bunun bir suç olduğunu bilmediğini söyledi.

1983 yapımı 'Şalvar Davası' filminin yönetmenliğini Kartal Tibet yapmıştı.

"TELİF ÜCRETİNİ ÖDEYECEK DURUMUM YOK"

Ali Çapar, yaptığı paylaşımların herhangi bir kazanç amacı taşımadığını belirterek talep edilme ihtimali olan telif ücretini ödeme gücünün olmadığını söyledi. Polise ifade vermeye gittikten sonra sosyal medya hesaplarındaki tüm içerikleri kaldırdığını anlatan Çapar; “Sosyal medyadaki bütün paylaşımlarımı sildim, kendi fotoğraflarımı ve videolarımı bile kaldırdım. Biz bu videoları eğlence olsun diye paylaşıyorduk. Müjde Ar’ın avukatları ara bulucu aracılığıyla benden telif ücreti isteyecek. Araştırmalarıma göre 50 bin ile 150 bin TL arasında bir tutar çıkıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Kiracıyım, 3 çocuğum var. Bu miktarı karşılamam mümkün değil. Ben Müjde Ar’ı çok seviyorum, severek izliyoruz. Kendisi tarafından böyle bir şeyin başıma gelmesi beni çok üzdü” dedi.