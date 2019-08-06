Göç karşıtı aşırı sağcı ortağı Lig Partisi'nin lideri aynı zamanda İçişleri Bakanı olan Matteo Salvini'nin tatilde sarhoş gibi göründüğü fotoğraflarının yanı sıra, 16 yaşındaki oğlunun polise ait bir deniz aracıyla gezdirilmesi de tepki çekmişti.

Geçen hafta sonu Salvini'nin elinde kokteylle, bir arkadaşına ait Papeete isimli özel plajdaki DJ kabininde eğlendiğini gösteren bir video paylaşıldı. Videoda dansçılar ve animatörlerle birlikte plajdakilerin, İtalya milli marşı (Mameli) eşliğinde dans ettikleri görüldü.

Salvini'ye çok sayıda İtalyan'dan tepki mesajı gelirken, kendisinin ülkesini ve halkını temsil ettiğini, İtalyanların ışığıyla parlayamayacağı belirtildi.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı'nın önünde plajda milli marşla dans edilmesine silahlı kuvvetlerden de tepki geldi.

İtalya Savunma Merkez Konseyi Başkanı Tuğgeneral Francesco Maria Ceravolo İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Milli marş ancak protokol tarafından belirlenmiş koşullar altında çalınır. Herkesin de bu koşullara bağlı olması gerekir" dedi.